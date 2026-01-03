Persib se centra en Asia, Bojan Hodak insta a reprogramar el partido de la Superliga

Bandung, VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodakpidió al operador de la liga indonesia, PT I.League, que hiciera ajustes en el calendario de partidos Superliga 2025/2026. Esta solicitud se presentó para apoyar los preparativos de Maung Bandung para los octavos de final de la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos) 2025/26.

Hodak reveló que Persib tiene potencial para enfrentar una agenda muy ocupada en el futuro cercano, por lo que se necesitan ajustes para que el equipo pueda desempeñarse de manera óptima en las competiciones asiáticas.

«Nos estamos centrando en solicitar una reprogramación en la liga, porque hay un período en el que tenemos que jugar tres partidos en dos semanas», dijo Hodak en Bandung el viernes, según informó Antara.

El seleccionador croata acogió con optimismo el resultado del sorteo de los octavos de final de la ACL Two, que reunió a Persib y a los representantes de Tailandia. FC Ratchaburi. Según él, los resultados del sorteo representan una oportunidad realista y también un desafío para Persib de llegar más lejos en las competiciones asiáticas.

«Si se pueden hacer estos ajustes, creo que nuestras posibilidades de clasificarnos para la siguiente ronda son muy amplias», afirmó Hodak.

Hodak evaluó que la experiencia de Persib jugando en Tailandia podría ser un capital valioso. Anteriormente, Persib había realizado un campo de entrenamiento de pretemporada en la Tierra del Elefante Blanco y registró resultados positivos cuando visitó la sede del Bangkok United en la fase de grupos.

Aparte de eso, se cree que el apoyo de Bobotoh en Bandung será un factor diferenciador, especialmente en los partidos en casa que tienen el potencial de determinar el destino de Persib en las competiciones asiáticas.

«Veo al Ratchaburi como un equipo al que podemos enfrentar y desafiar. También nos beneficia que el segundo partido se juegue en el estadio GBLA. Si el estadio está lleno, como suelo decir, la situación no será fácil para el equipo visitante», dijo Hodak.

Anteriormente, los resultados del sorteo oficial celebrado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en Kuala Lumpur, Malasia, el martes (30/12), colocaron a Persib como ganador del Grupo G. Según el reglamento, Maung Bandung jugará primero un partido fuera de casa antes de recibir a sus oponentes en el partido de vuelta.

Está previsto que Persib visite la sede del Ratchaburi FC en el estadio Na Muang el 11 de febrero de 2026. A continuación, Persib recibirá a los representantes tailandeses en el partido de vuelta que se celebrará una semana después en Bandung.