Persib rompió un récord de 30 años en Tailandia, 5 jugadores del equipo nacional indonesio lesionados

Yakarta, Viva – Noticias sobre Perseguidor Bandung, quien decidió con éxito un récord de 30 años sin victoria en Tailandia. Viva Sport Jueves 3 de octubre de 2025.

Este equipo hecho por Bojan Hodak conquistó con éxito Bangkok United con un puntaje de 2-0 en el segundo partido del grupo G de la AFC Champions League dos (ACL dos) 2025/26 El estadón pathum Thanny.

Además, la otra noticia en el centro de atención son unos cinco jugadores Equipo nacional indonesio quien sufrió una lesión antes del duelo contra Irak y Arabia Saudita en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. El misterio de Marselino Ferdinan no fue llamado al equipo nacional indonesio finalmente fue respondido



Oxford United Player, Marselino Ferdinan

El nombre de Marselino Ferdinan no se incluyó en la lista de jugadores del equipo nacional indonesio para la cuarta ronda del Grupo B de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

Esta decisión Bastante sorprendente Debido a que el joven centrocampista tampoco fue llamado al equipo nacional U-23 para el campamento de entrenamiento antes de los Juegos SEA de 2025.

4. Más popular: Buenas noticias de Emil Audero, José Mourinho ‘regresó’ a Stamford Bridge



Portero del equipo nacional indonesio Emil Audero Foto : Instagram @timnasindonesia

Noticias sobre el gerente del equipo nacional indonesio Sumardji Dar buenas noticias Con respecto a la condición de Emil Audero y Maarten Paes, fue cazado por los lectores de Viva Sport durante todo el miércoles 1 de octubre de 2025.

3. ¡Está en curso! Live Live Streaming Big Match Champions Liga Barcelona vs PSG



Los jugadores de PSG celebran la meta de Goncalo Ramos

El duelo Hot Hot de la Liga de Campeones se presenta esta noche cuando el Barcelona se enfrenta a Paris Saint-Germain (PSG) en un partido que se predice que estará lleno de drama y lleno de estrellas. Este gran partido en el centro de atención principal Amantes del fútbol en todo el mundo.

2. ¡Mal! 5 jugadores del equipo nacional indonesio lesionados antes del partido de vida de vida útil de la calificación de la Copa Mundial 2026



Ole Romeny, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

De los 28 nombres llamados Equipo Nacional Indonesio, cinco jugadores clave en realidad tienen un problema con las lesiones. A partir de la posición del portero, el centro del campo, hasta el sector de ataque, algunos de ellos todavía dudoso aparecer. Esta situación claramente hace que la preparación de Garuda esté lejos de ser ideal.

1. Persib finaliza un mal registro de 30 años en Tailandia, esta es la palabra Bojan Hodak



Persib Bandung Player, Adam Alis y el entrenador Bojan Hodak

Persib Bandung finalmente terminó un mal disco Nunca ganó en Tailandia durante 30 años. La dulce victoria se produjo después de que Maung Bandung conquistó a Bangkok United con un puntaje de 2-0 en el segundo partido del Grupo G de la AFC Champions League Dos (ACL dos) 2025/26 en el estadio Pathum Thani, miércoles 1 de octubre de 2025.