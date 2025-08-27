Persib revela la cronología del reclutamiento de Thom Haye, resulta que esta figura está preguntando

VIVA – Perseguidor Bandung presentó oficialmente a dos nuevos jugadores a la vez, a saber, Bintang Equipo nacional Indonesia Thom Haye y el defensor italiano Federico Barba, miércoles 27 de agosto de 2025.

El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified (UN), Adhitia Putra Herawan, dijo que el reclutamiento de Thom Haye fue un paso estratégico para mantener el equilibrio del equipo, especialmente en el sector medio.

«Wilujeng sumergiendo a Thom Haye. Persib dio la bienvenida a su llegada con entusiasmo y lo invitó a pisar una nueva aventura en la Super League y la AFC Champions League 2. Creemos que la calidad y la experiencia serán una adición importante a las ambiciones de Persib», dijo el sitio web oficial del club.

La presencia de Haye agregó la opción del mediocampo Persib que estaba habitada por Marc Klok, Dedi Kusnandar, Adam Alis, al mediocampista extranjero de Argentina, Luciano Guaycochea.

El anuncio de Thom Haye y Federico Barba se llevó a cabo de una manera única. Persib lo empacó en el formato de transmisión de noticias en Tvri West Java. En el programa, Barba fue presentada primero. Se cree que el ex defensor de la Serie A fortalece la línea de fondo de PERSIB.

Después de eso, se anunció el nombre Thom Haye. El mediocampista naturalizado fue trazado como un nuevo general en el centro del campo de Maung Bandung, creador del ataque principal en el esquema Bojan Hodak.

La gerencia de Persib enfatizó que el reclutamiento de Thom Haye fue una recomendación directa del entrenador en jefe, Bojan Hodak.

«La recomendación directa provino del entrenador en jefe, Bojan Hodak, quien evaluó que Haye tenía un personaje de juego según las necesidades del equipo. El monitoreo se llevó a cabo desde que el jugador se fortaleció Equipo nacional indonesio Y a través de su largo historial en Eredivisie Dutch «, escribió Persib.

Haye es conocido como un mediocampista defensivo duro, juegos de lectura inteligente y experto en mantener el ritmo. Incluso fortaleció el equipo nacional holandés del nivel U-15 a U-21 antes de finalmente elegir a Garuda disfrazados.

Persib también destacó la carrera profesional madura de Thom Haye. Debutó en AZ Alkmaar en 2012, luego fortaleció Willem II (2016-2018), Ado Den Hague (2019-2020), NAC Breda (2020-2022), Heerenveen (2022-2024) y finalmente Almere City (2024/2025).

«Más de una década jugó constantemente al más alto nivel de Eredivisie, lo que lo convierte en uno de los centrocampistas con una experiencia internacional completa», continuó Persib.

La gerencia enfatizó que la presencia de Thom Haye no solo era aumentar el poder técnico, sino también un símbolo de las grandes ambiciones de PERSIB.

«Con estos antecedentes, Haye está presente no solo como un poder técnico adicional, sino también como un símbolo de la ambición de Persib de competir a nivel nacional y asiático», escribió el club.