Persib presta 3 jugadores antes de cerrar el mercado de transferencias, uno de ellos es Dimas Drajad

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung prestó a tres jugadores antes del cierre del mercado de transferencia de jugadores de competencia de la Super League 2025/2026, a saber Dimas drajad, Henhen Herdiana Y Dedi Kusnandar.

Citado del sitio web oficial del club el domingo, el CEO adjunto de PT Persib Bandung digna, Adhitia Putra Herawan dijo que el préstamo tenía el objetivo de dar minutos para tocar a los tres jugadores.

Dimas Drajad fue prestado a Malut United y Adhitia explicó que anteriormente el ex jugador de Persikabo 1973 acababa de ser recuperado de una larga lesión y aún no podía penetrar en el primer equipo de Persib Bandung.

«Persib siempre está comprometido a prestar atención al desarrollo de cada jugador. Para ayudar a Dimas a encontrar su mejor juego nuevamente, le damos la oportunidad de obtener más minutos para jugar con Malut United», dijo Adhitia.

Mientras tanto, Henhen Herdiana fue prestado a Persik Kediri y Adhitia explicaron pasos basados ​​en factores técnicos y una estricta competencia en el sector de espalda derecha Maung Bandung.

«Por lo tanto, teniendo en cuenta los factores técnicos, las necesidades tácticas, del equipo, así como el desarrollo profesional de los jugadores, Persib aprobó la solicitud de Persik Kediri para pedir prestado a Henhen en el resto de la temporada», explicó Adhitia.

Además, Dedi Kusnandar fue prestado al Bhayangkara FC y, según Adhitia, se tomó esta decisión después de realizar discusiones intensivas con el equipo de entrenamiento de Persib Bandung.

«Al comienzo de esta temporada, Dado había vuelto a aparecer después de someterse a una larga recuperación. Según el análisis del equipo de entrenamiento, necesitaba más minutos para volver a su mejor desempeño. Sobre esa base, Persib decidió aprobar la solicitud de Bhayangkara FC», explicó Adhitia.

Antes de Dimas Drajad, Henhen Herdiana y Dedi Kusnandar, Persib Bandung también había prestado la izquierda de Zalnando a otros clubes de Super League, Persita Tangerang. (Hormiga)