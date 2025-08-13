Persib pasó la Liga de Campeones de Asia Dos 2025/2026 después de los pecones de Manila Digger

VIVA – Perseguidor Bandung confirmó un paso suave a la fase grupal Liga de Campeones Asiático Dos 2025/2026 después de conquistar Manila 2-1 en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), miércoles 13 de agosto de 2025

Apareciendo frente a decenas de miles de Bobotoh, Maung Bandung había ganado presión dura desde los primeros minutos. Manila Digger, que confiaba en la velocidad de sus líneas del frente, probó repetidamente la defensa de Persib.

La primera oportunidad llegó en el décimo minuto cuando Kick Oussman Gai se desvió en el lado derecho del portero Teja Paku Alam. La amenaza había vuelto en el minuto 20, pero el tiro duro de Gai pudo ser empujado brillantemente por Teja.

El propio Persib parecía tener dificultades para desmantelar la estrecha defensa de Manila. Algunos ataques fundados porque la coordinación en las líneas del frente no fue ordenada. Hasta que finalmente, la oportunidad de oro estuvo presente en el minuto 33 a través de Uilliam Barros, quien agarró la cruz de Berguinho, pero la que no era perfecta.

El punto muerto estalló en el minuto 38. Persib ganó 1-0 a través de un gol propio del portero Michel Asong, quien anticipó erróneamente el pase de Luciano Guaycochea. Este puntaje dura hasta el medio tiempo.

Al ingresar a la segunda mitad, Persib tomó la iniciativa del ataque. Beckham Putra se convirtió en una motocicleta en el lado izquierdo, pero su cruz a menudo fue roto por el defensor de Manila.

El drama ocurrió en el minuto 62 cuando Ousman Gai cayó en el cuadro de penalización de Persib después de un duelo con Julio César. Los jugadores de Manila habían protestado, pero el árbitro no se movió y no dio una penalización.

Dos minutos después, una oportunidad de oro volvió a Persib. Beckham dio un pase maduro a Uilliam Barros, pero un control imperfecto hizo que Manila Defender logró cortar el balón. El balón salvaje golpeado por Febri Hariadi aún no ha producido un gol.

Es precisamente Manila quien igualó en el minuto 66. Modou Joof Gore la pelota como resultado del esquema de tiro libre que anteriormente estaba encabezado por Marc Klok. El puntaje cambió 1-1.

Pero Persib no tardó mucho en responder. En el minuto 73, Uilliam Barros pagó su fracaso con un hermoso gol después de recibir el pase de Beckham. El puntaje cambió nuevamente, esta vez para la superioridad de PERSIB 2-1.

En el minuto 81, Adam Alis casi amplió la ventaja a través de tiros curvos, pero la pelota todavía estaba muy amplia en el lado derecho del portero Manila. Siete minutos más tarde, fue el turno de Luciano Guaycochea para liberar una patada de larga distancia que también estaba de lado en el lado izquierdo de la portería del oponente.

Hasta que sonó el largo silbato, la partitura no cambió. Persib ganó 2-1 y dio un paso constante a la Fase 2 del Grupo de ACL.

La división del grupo de dibujo se llevará a cabo el viernes (8/15), mientras que el partido inaugural está programado para el 16 al 17 de septiembre.