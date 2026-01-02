Persib listo para enfrentar a Ratchaburi en ACL Two

Bandung, VIVA – persib Bandung mira hacia los octavos de final Segunda Liga de Campeones AFC 2025/26 con plena confianza. Los resultados de la lotería que tuvo lugar en Kuala Lumpur el 30 de enero de 2025 unieron a Maung Bandung con FC Ratchaburiun club fuerte de Tailandia que actualmente compite en lo más alto de la liga nacional.

De cara a la fase eliminatoria, que se sabe que está llena de presión, se fortaleció una atmósfera de optimismo dentro del equipo. defensor persib, Julio CésarDestacó que ningún oponente puede ser tomado a la ligera en las competiciones asiáticas. Debido a esto, él y sus colegas decidieron centrarse en mejorar la preparación del equipo en lugar de pensar en quién era el oponente más favorecido.

«Hay tres buenos equipos: Pohang, Ratchaburi y Ha Noi. Queremos clasificarnos para la siguiente ronda. Por eso no pensamos en qué equipo es mejor», dijo Julio César, citado en el comunicado oficial de Persib.

El jugador brasileño también reconoció la calidad del Ratchaburi, que actualmente ocupa la segunda posición de la Liga tailandesa. Según él, la igualdad de fuerza hace que cada partido a nivel asiático sea un gran desafío.

«Creo que Ratchaburi también es un buen equipo ahora. Ocupan el segundo lugar en la liga tailandesa y ahora será difícil vencer a todos los clubes», continuó.

Sin embargo, Julio César, conocido familiarmente como JC, enfatizó su determinación de trabajar duro para llevar a Persib más lejos. Cree que Maung Bandung tiene suficiente calidad para igualar el juego de Ratchaburi.

«Conozco a varios jugadores brasileños como Denilson, Negueba, Sidcley. Tienen muchos buenos jugadores allí ahora. Pero creo que Persib está listo para vencerlos», concluyó.

Un optimismo similar proviene también de la línea de ataque. El delantero del Persib, Uilliam Barros Pereira, admitió que estaba entusiasmado con el duelo contra el Ratchaburi FC en la fase eliminatoria de la ACL Two de esta temporada. Para Barros, alcanzar los octavos de final no es el final de la lucha, sino el comienzo de un desafío más difícil.

Aunque Persib había logrado dos victorias sobre otro club tailandés, el Bangkok United, en la fase de grupos, Barros se resistía a perderse en la euforia. Se dio cuenta de que el ambiente de las rondas eliminatorias requeriría una mayor preparación.