Persib Libas Persis Solo, Bojan Hodak se presenta como árbitro de la I Liga

VIVA – persib Bandung logró lograr la victoria sobre persis Solo con un contundente marcador de 2-0 en la novena semana del partido de la Superliga 2025/2026 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el lunes 27 de octubre de 2025 por la noche

Dos goles de Persib fueron marcados por Luciano Guaycochea en el minuto 12 y Uilliam Barros en el minuto 48 tras aprovechar un pase de Beckham Putra Nugraha.

Esta victoria también amplía el buen historial del Persib en casa, que siempre es una pesadilla para el equipo visitante.

Después del partido, el entrenador de Persib Bojan Hodak Admitió que estaba satisfecho con el desempeño de su equipo.

Sin embargo, admitió que estaba decepcionado con la actuación del árbitro Rio Permana Putra de Pekanbaru. La decepción de Hodak se debió supuestamente a que Luciano recibió una tarjeta roja en la primera parte. Hodak también confirmó que su partido informaría del árbitro al operador de la Liga.

«Hay muchos detalles que no necesito discutir. Si hablo de árbitros, me recortarán el salario», dijo Bojan Hodak después del partido.

Por otro lado, Bojan también explicó su decisión táctica al retirar a Saddil Ramdani en el minuto 31 y sustituirlo por Adam Alis.

«Saddil es más fuerte en ataque, pero después de que Lucho recibiera una tarjeta roja, necesitamos jugadores con mejores habilidades defensivas. Beckham y Adam pueden hacerlo bien», explicó Bojan.

El técnico calvo no se olvidó de elogiar el importante papel de Adam Alis en el centro del campo. «Adam trabajó muy duro, ayudó a defender y creó oportunidades. En general, creo que merecíamos ganar», subrayó.

Esta victoria llevó a Persib al quinto lugar en la clasificación de la Superliga BRI 2025/2026, mientras que Persis Solo cayó al puesto 17.

La atmósfera ganadora en GBLA esa noche fue especial. Miles de Bobotoh cerraron el partido con cánticos de «Persib Nu Aing», enfatizando que Maung Bandung no había perdido los colmillos ante el propio público.