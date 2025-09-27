Persib Jamu en Bali, Persita no está en condiciones ital

Gianyar, Viva – Entrenador Persita Tangerang Calos Pena explicó que su equipo tenía una preparación ideal antes de enfrentar Perseguidor Bandung en la séptima semana Súper liga En el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, el sábado 27 de septiembre de 2025 por la noche.

Leer también: Persib Bandung Top Bidik, Marc Klok Comeback contras Persita en Bali



Citado del sitio web oficial del club el viernes, Pen dijo que jugar en Bali hizo que la preparación de Persita Tangerang no fuera de acuerdo con lo que había planeado antes.

«En mi opinión, esta situación no es buena para todos, no es bueno para nosotros porque es muy difícil planificar porque deberíamos jugar en casa frente a los seguidores», dijo Pena.

Leer también: Persib Bandung es el club más contribuyente para el equipo nacional indonesio, ¿quién eres?



El entrenador español continuó que esta condición tampoco era ideal para Persib Bandung porque cuatro días después tuvieron que tocar en la competencia asiática.

Leer también: Dijo Bojan Hodak después de que Thom Haye fuera criticado por completo



Pena agregó que competir sin el pleno apoyo de los seguidores fue ciertamente algo decepcionante para los jugadores de Persita Tangerang.

«Esto tampoco es bueno para los jugadores porque, como jugadores, por supuesto, quieren jugar frente a los seguidores y al buen ambiente. Mañana es desafortunado el partido no será asistido por los seguidores, por lo que esto será extraño», dijo Pena.

«Pero esta es la condición, por lo que tenemos que estar preparados y listos para dar lo mejor de nosotros en el partido contra el mejor equipo en los últimos dos años», dijo.

Antes del Persib Bandung, Persita Tangerang estuvo en una tendencia positiva después de dos semanas antes de eliminar con éxito la victoria al derrotar a PSM Makassar y Persijap Jepara.

Persita Tangerang se convertirá en una buena capital consecutiva para enfrentar a Persib Bandung, que es el campeón defensor. (Hormiga)