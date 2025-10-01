Persib finaliza un récord de 30 años en Tailandia, esta es la palabra Bojan Hodak

Bangkok, Viva – Perseguidor Bandung finalmente terminó un mal disco que nunca ganó en Tailandia durante 30 años. La dulce victoria llegó después de que Maung Bandung conquistó Bangkok United con un puntaje de 2-0 en el segundo partido del grupo G de la AFC Champions League dos (ACL dos) 2025/26 The Stadon Pathum Tunny, Rabu 1 Oktuber 2025.

Gol Andrew Jung y Uilliam Barros

Persib abrió el marcador a través del gol de Andrew Jung en el minuto 42. El nuevo delantero de Corea del Sur aprovechó con éxito las oportunidades con tiros medibles que no pudieron anticipar al portero opuesto.

La ventaja aumenta en la segunda mitad. Uilliam Barros Pereira anotó el segundo gol para Persib en el minuto 71 a través de un contraataque rápido. El puntaje 2-0 duró hasta el final de la pelea a pesar de que Bangkok United tuvo una presión en los últimos minutos.

Esta victoria fue especial porque la última vez que Persib ganó en Bangkok fue en la Copa de Campeones Asiático 1995/96, mientras que conquistaba Bangkok Bank con un puntaje idéntico de 2-0.

Hodak Sangeng Jung, destacó la meta anulada

Persib Coach, Bojan Hodakafirmó estar satisfecho con los tres puntos alcanzados por los niños de crianza. Consideró que el equipo parecía disciplinado y efectivo, especialmente en el ataque. Sin embargo, Hodak también mantuvo un poco de decepción porque el árbitro rechazó el segundo gol de Andrew Jung.



Persib Bandung Player, Andrew Jung

«Me siento feliz, trajimos tres puntos desde aquí. Creo que esto es algo bueno. Jung abrió su primer gol. Debería haber un gol más, pero estaba un poco decepcionado porque el objetivo fue anulado», dijo Hodak después del partido informado por el sitio web oficial de Persib.

Hodak agregó, el próximo descanso de la competencia se utilizará para actualizar a los jugadores y aumentar la armonía del equipo.

Posición en la clasificación

Con esta victoria, Persib recolectó 4 puntos de dos partidos (un empate, una victoria). Maung Bandung ahora está en segundo lugar en la clasificación del Grupo G, paralelo a los marineros de Lion City que también tiene 4 puntos.