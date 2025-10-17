Persib está listo para luchar, Bojan Hodak recuerda las amenazas a la motivación de los jugadores de Biak PSBS

Sleman, VIVA – Entrenador persib bandung, Bojan Hodakpidió a sus hijos adoptivos que no lo subestimaran PSBS Ambos cuando los dos equipos se enfrentaron en la continuación de la competición Superliga 2025/26 en el estadio Maguwoharjo, Sleman, viernes 17 de octubre de 2025. Según Hodak, la alta motivación del oponente podría ser una amenaza para Persib, que tiene el estatus de campeón defensor.

«Cada equipo siempre estará motivado cuando se enfrente a Persib porque somos campeones dos veces seguidas y ellos quieren demostrar su valía. Eso es algo normal en el fútbol», dijo Hodak, citado en el sitio web oficial del club, el viernes 17 de octubre de 2025.

El técnico croata enfatizó que sus jugadores deben permanecer concentrados y disciplinados desde los primeros minutos. También destacó la importancia de la preparación mental para afrontar la presión del equipo contrario que parecía despreocupado.

Mientras tanto, Hodak confirmó que el estado de su equipo era bastante bueno tras el parón internacional. Varios jugadores que habían jugado en la selección nacional, como Marc Klok, Beckham Putra, Eliano Reijnders y Thom Haye, han regresado y están listos para jugar.

«Estamos preparados. Los jugadores han regresado de su servicio nacional, aunque hay algunos que todavía están ausentes, como Frans Putros por una tarjeta roja, y Adam Pryzbek, que todavía se está recuperando de una lesión», explicó.

Actualmente, Persib intenta mantener una tendencia positiva después de ganar la Liga de Campeones AFC. Hodak enfatizó que su equipo no quiere perder impulso para mejorar su posición en la clasificación.

«Tenemos que mostrarnos consistentes en cada partido. El objetivo es claro: sumar puntos y mantener la confianza de los jugadores», concluyó Hodak.