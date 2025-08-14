¡Persib entra en Pot 4, listo para un duelo contra el gigante japonés o coreano!

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung pronto descubrirá a los oponentes que enfrentarán en la fase grupal Liga de Campeones de la AFC Dos (ACL 2) 2025/2026. La división del grupo de dibujo está programada para tener lugar el viernes 15 de agosto de 2025.

Basado en la distribución de macetas oficiales para la región oriental, Maung Bandung ingresó a Pot 4 con Cong An Hanoi FC (Vietnam), este (Hong Kong) y Tampines Rovers (Singapur).

Esta posición hace que Persib sea una gran oportunidad de conocer a los mejores equipos de Asia Oriental en Pot 1, como Gamba Osaka (J-League), Pohang Steelers (K-League), Beijing Guoan (Super League china), o Bangkok United (Liga Tai).

Persib Bandung vs Manila Digger

Distribución de la fase de fase de la AFC Champions League dos 2025/2026 Región Oriental

Pot 1: Bangkok United, Gamba Osaka, Pohang Steelers, Beijing Guoan

Pot 2: BG Pathum United, MacArthur FC, Selangor FC, Nam Dinh

Pot 3: Tai Po, Lion City Sailors, Kaya FC, Ratchaburi FC

Pot 4: Cong An Hanoi FC, Eastern, Tampines Rovers, Persib Bandung

La entrada de Persib en Pot 4 significa que ciertamente enfrentarán un mínimo de un equipo fuerte de Pot 1, uno de Pot 2 y uno de Pot 3 en la fase grupal. Esta condición es un desafío difícil para el equipo de Bojan Hodak, quien acaba de confirmar un boleto a ACL 2 después de ganar en los play-offs.

Con el potencial de conocer a los gigantes japoneses o surcoreanos, la dureza de Maung Bandung a nivel asiático comenzará desde el partido inaugural. Dibujar mañana será un determinante de su camino en un esfuerzo por tallar los logros en la competencia del club asiático.