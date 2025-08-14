¡Persib entra en Pot 4, listo para un duelo contra el gigante japonés o coreano!

Jueves 14 de agosto de 2025 – 13:02 Wib
Bandung, Viva – Perseguidor Bandung pronto descubrirá a los oponentes que enfrentarán en la fase grupal Liga de Campeones de la AFC Dos (ACL 2) 2025/2026. La división del grupo de dibujo está programada para tener lugar el viernes 15 de agosto de 2025.
Leer también:
Más popular: el equipo nacional indonesio paga regalías de la canción ‘Tanah Airku’, Duel Persib Bandung vs Manila Digger
Basado en la distribución de macetas oficiales para la región oriental, Maung Bandung ingresó a Pot 4 con Cong An Hanoi FC (Vietnam), este (Hong Kong) y Tampines Rovers (Singapur).
Esta posición hace que Persib sea una gran oportunidad de conocer a los mejores equipos de Asia Oriental en Pot 1, como Gamba Osaka (J-League), Pohang Steelers (K-League), Beijing Guoan (Super League china), o Bangkok United (Liga Tai).
Leer también:
Persib pasó la Liga de Campeones de Asia Dos 2025/2026 después de los pecones de Manila Digger
Distribución de la fase de fase de la AFC Champions League dos 2025/2026 Región Oriental
Leer también:
¡Juego de vida de vida! ¡Persib vs Manila Digger en el play-off de ACL 2, transmitido en 3 televisión nacional y transmisión en vivo!
Pot 1: Bangkok United, Gamba Osaka, Pohang Steelers, Beijing Guoan
Pot 2: BG Pathum United, MacArthur FC, Selangor FC, Nam Dinh
Pot 3: Tai Po, Lion City Sailors, Kaya FC, Ratchaburi FC
Pot 4: Cong An Hanoi FC, Eastern, Tampines Rovers, Persib Bandung
La entrada de Persib en Pot 4 significa que ciertamente enfrentarán un mínimo de un equipo fuerte de Pot 1, uno de Pot 2 y uno de Pot 3 en la fase grupal. Esta condición es un desafío difícil para el equipo de Bojan Hodak, quien acaba de confirmar un boleto a ACL 2 después de ganar en los play-offs.
Con el potencial de conocer a los gigantes japoneses o surcoreanos, la dureza de Maung Bandung a nivel asiático comenzará desde el partido inaugural. Dibujar mañana será un determinante de su camino en un esfuerzo por tallar los logros en la competencia del club asiático.
No por sanciones, esta es la causa del nuevo portero Persib Adam Przybek ausente contra Manila Digger
El debut de Adam Przybek con Persib Bandung se retrasó nuevamente. Este portero de Gales ‘desapareció’ cuando Maung Bandung Bent Manila Digger 2-1
Viva.co.id
14 de agosto de 2025