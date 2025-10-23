Persib enojado en la AFC Champions League 2, destruyendo al Selangor FC

VIVA – persib Bandung volvió a mostrar su fuerza en el evento Liga de Campeones AFC 2 (LCA 2). Jugando frente a decenas de miles de Bobotoh que llenaron el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el jueves 23 de octubre de 2025, Maung Bandung conquistó con éxito Selangor FC con un contundente marcador de 2-0.

Desde que sonó el primer pitido, Persib inmediatamente se mostró agresivo. Aunque aparecieron sin el motor de ataque de Thom Haye, el equipo de Bojan Hodak aún pudo dominar el partido. La combinación en el centro del campo entre Marc Klok y Adam Alis es la clave del juego de Persib.

El primer gol de Maung Bandung finalmente llegó en el minuto 29. Adam Alis abrió el marcador tras recibir un bonito pase de Marc Klok, antes de lanzar un fuerte disparo que el portero del Selangor, Sikh Izhan, no pudo bloquear.

Selangor respondió con varias oportunidades de peligro, pero la tranquilidad de Teja Paku Alam bajo el travesaño mantuvo segura la portería de Persib. El 1-0 para Persib duró hasta el descanso.

Al entrar en la segunda parte, el equipo visitante intentó levantarse y presionar a la defensa de Persib. Se lanzaron ataque tras ataque, pero la línea defensiva de Maung Bandung parecía disciplinada, mientras que Teja nuevamente realizó varias paradas brillantes.

En medio de la presión de Selangor, Persib pudo duplicar su ventaja mediante un rápido plan de contraataque. Federico Barba fue derribado en el área por Harith Haiqal y el árbitro sin dudarlo señaló el punto.

Andrew Jung, quien se presentó como albacea, cumplió con éxito sus funciones con calma. El balón rodó rápidamente hacia el lado derecho de la portería y aumentó la ventaja de Persib a 2-0.

Ganar por dos goles hizo que Persib pareciera más confiado. Marc Klok, Luciano Guaycochea y Uilliam Barros marcaron claramente el ritmo del partido, mientras Selangor empezaba a perder impulso.

En el minuto 80, Beckham Putra cayó en el área de penalti tras un duelo con Nooa Laine, pero el árbitro consideró que no había infracción. Hasta que terminó el partido, Persib siguió controlando el juego.

En el tiempo de descuento, Maung Bandung tuvo la oportunidad de sumar un gol, pero un final poco tranquilo hizo que el marcador no cambiara. Hasta que sonó el pitido largo, Persib cerró el partido con una victoria por 2-0.