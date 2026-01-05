Persib empata ante Persik, Bojan Hodak critica la actuación del árbitro

VIVA – Se logró un empate persib Bandung cuando se enfrenta Persik Kediri dejando decepción en el campamento de Maung Bandung. entrenador persib, Bojan Hodakcuestionó abiertamente el liderazgo del árbitro en la jornada 16 Superliga 2025/2026 Lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: En los últimos segundos de ser el salvador de Persik Kediri, Persib no logró sumar los tres puntos.



En ese partido, Persib no logró asegurar la victoria después de que su ventaja se desvaneciera en los minutos finales. El equipo visitante tomó una ventaja de 1-0 gracias al gol de Saddil Ramdani, antes de que Persik empatara gracias a M. Rafli justo antes del final del partido. El 1-1 hizo que Persib perdiera puntos importantes en la máxima competición.

Este resultado se considera perjudicial para Persib, que actualmente está luchando en el camino del campeonato. Un punto adicional significó que el equipo de Hodak se quedara atrapado en el tercer lugar de la clasificación, en medio de una competencia cada vez más reñida.

Lea también: Alineación de jugadores de Persik Kediri vs Persib Bandung, tenga en cuenta el programa de televisión y el enlace de transmisión en vivo





Persib vs Persik en el estadio Brawijaya

Después del partido, Hodak no ocultó su decepción por la actuación del árbitro Muhammad Tri. El técnico croata valoró que varias decisiones en el campo no funcionaron como debían y repercutieron directamente en el juego de su equipo.

Lea también: Sin Klok-Eliano, Bojan Hodak y Beckham hablan juntos de la amenaza de Persik Kediri en casa



«Primero hablaré del árbitro. No estoy satisfecho con él», dijo Hodak a los medios de comunicación. Según él, hubo varias violaciones que escaparon a la atención del árbitro, alterando el ritmo del juego de Persib.

Hodak enfatizó que esta situación significó que el esquema de juego que se había preparado no funcionó de manera óptima. También confirmó que Persib tomaría la vía oficial presentando una protesta por escrito.

«Definitivamente enviaremos una carta. Porque no sé qué decir. No puedo hablar del árbitro, ¿verdad? Eso es todo. Del partido, eso es todo», continuó.

Sin embargo, Hodak optó por tener cuidado al ofrecer más críticas. Es consciente del riesgo de recibir sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria del PSSI si se considera que su declaración viola las disposiciones.

«No puedo porque si te lo digo, me recortarán el salario. Así que no quiero que eso suceda», dijo.

Bojan Hodak espera que en el futuro haya mejoras en el liderazgo de los partidos para que se mantenga la calidad de la competición y los resultados de los partidos se determinen por el juego en el campo y no por decisiones controvertidas.