VIVA – persib Bandung estaría vigilando al delantero de la selección de Uzbekistán, Ígor Sergueevcomo opción de refuerzo en primera línea de cara a la segunda vuelta de la temporada 2025/2026.

El nombre de Sergeev surgió en línea con la necesidad de Maung Bandung de un depredador experimentado, especialmente para afrontar las competiciones nacionales y la Liga de Campeones AFC Dos.

Pero detrás de su reputación y su impresionante historial goleador, hay una nota importante que no se puede ignorar. El grave historial de lesiones de Igor Sergeev es un factor crucial que la dirección de Persib debe considerar antes de tomar una decisión.

Igor Sergeev es conocido como uno de los delanteros más productivos que ha tenido Uzbekistán en la última década. Se prevé que el delantero de 32 años pueda convertirse en una fuerza adicional significativa para Persib Bandung si es contratado oficialmente a mediados de la temporada 2025/2026.

También se considera que su presencia tiene potencial para aumentar la competitividad de Persib a nivel asiático, especialmente en el evento de la Liga de Campeones AFC Dos 2025/2026. La experiencia de Sergeev jugando en varias competiciones extranjeras es un valor añadido que los jugadores extranjeros rara vez tienen en la Superliga.

Sin embargo, Persib debe prestar mucha atención a los registros médicos del jugador. Según los datos de Transfermarkt, Igor Sergeev sufrió una rotura del ligamento cruzado en la temporada 2023/2024. Esta lesión le obligó a estar de baja durante mucho tiempo, del 28 de enero al 18 de noviembre de 2024.

Como resultado de esta lesión, se registró que Sergeev se perdió alrededor de 45 partidos, tanto con el club como con la selección de Uzbekistán, incluidos varios partidos importantes en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026. Esta historia es una alarma, considerando el carácter de la competición de la Superliga de Indonesia, que es conocida por ser dura y con un alto riesgo de lesiones.

Sin embargo, el desempeño de Sergeev después de la recuperación muestra signos positivos. En la temporada 2025, apareció fuerte con Pakhtakor al marcar 25 goles en 38 partidos en todas las competiciones. Este récord es una prueba de que la larga lesión que sufrió no erosionó su instinto goleador.

La noticia del interés de Persib en Sergeev fue revelada por primera vez por una cuenta de Instagram que monitorea el mercado de transferencias del fútbol indonesio. @liga1transferenciael 29 de diciembre de 2025. Se afirma que el contrato de Sergeev con Pakhtakor finalizará el 31 de diciembre de 2025, lo que hace que su estado esté abierto a negociación.

Sergeev no es un nombre familiar para el público del fútbol indonesio. Nunca ha jugado en Indonesia, pero tiene experiencia jugando en Tailandia, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán. A nivel nacional también es conocido como un coleccionista de títulos y fue dos veces máximo goleador de la liga de Uzbekistán.