Persib Dumbang La mayoría de los jugadores, registre el calendario del equipo nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Perseguidor Bandung se convirtió en el club con la mayoría de los contribuyentes a los jugadores del equipo Equipo nacional indonesio para FIFA Matchday Septiembre de 2025. Del total de 13 jugadores de la Super League llamado, cuatro de ellos vinieron de Maung Bandung: Eliano Reijnders, Thom HayeBeckham Putra y Marc Klok.

Leer también: Más popular: Pratama Arhan abre la voz después de servir a Aziah, Calvin Verdonk, únete a Lille



La unión de Eliano y Thom Haye completó el poder del centro del campo de Garuda mientras convirtió a Persib como la mayor contribución a la citación esta vez.

Además de Persib, varios otros clubes también enviaron a sus representantes. Dewa United contribuyó con Egy Maulana Vikri y Stefano Lilipaly, Persija Yakarta presentó a Rizky Ridho y Jordi Amat, mientras que Bali United envió a Ricky Kambuaya.

Leer también: Las primeras palabras de Pratama Arhan después del divorcio Azizah Salsha





Stevano Lilipaly, Indonesia vs China en los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026

Desde Makassar PSM hay un dúo gemelo de Yabes Sayuri y Yance Sayuri, mientras que Persebaya Surabaya fue representada por el portero Ernando Ari.

Leer también: Ordene Haru Jay Idzes y Ole Romeny en medio de la situación cálida de Indonesia: muy triste …



Curiosamente, el llamado masivo de Persib Players es muy diferente al comienzo de 2025, cuando ninguno de los jugadores de Maung Bandung ingresó al equipo de Garuda. Esta condición refleja el aumento en el rendimiento individual y la consistencia en PERSIB en la competencia.

Cronograma del equipo nacional de la jornada de la FIFA Indonesia septiembre de 2025

El equipo nacional indonesio Patrick Kluivert jugará dos importantes partidos de prueba en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya:

Indonesia vs Taiwán – Viernes 5 de septiembre de 2025, a las 20.30 WIB

Indonesia vs Líbano – Lunes 8 de septiembre de 2025, a las 20.30 WIB

El primer partido contra Taiwán fue un sustituto del partido contra Kuwait, que fue cancelado.

Significado estratégico para Garuda

Estos dos partidos de la jornada de la FIFA no son solo pruebas, sino también:

Oportunidades para mejorar la clasificación de la FIFA. Actualmente, Indonesia se encuentra en la posición 118 del mundo. La victoria sobre Taiwán (clasificada en 172) y el Líbano (clasificado 112) tiene el potencial de impulsar la clasificación de Garuda.

El evento cálido para la calificación de la Copa Mundial 2026. El equipo nacional de Indonesia se enfrentará a Arabia Saudita (9 de octubre) e Irak (12 de octubre) en la cuarta ronda de la calificación de la zona asiática.

La oportunidad de construir química. Patrick Kluivert utilizaron el campamento de entrenamiento que comenzó desde el 1 de septiembre para unir la visión del juego y organizar la estrategia de escuadrón.

Con el dominio de los clubes locales y la fuerza adicional de Persib Bandung, se espera que el equipo nacional indonesio parezca más sólido. Dos partidos de la jornada de la FIFA este septiembre serán un importante punto de referencia para la preparación de Garuda para enfrentar grandes desafíos en los próximos clasificatorios de la Copa Mundial 2026.