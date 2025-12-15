Persib desperdicia la oportunidad de trasladar a Persija

Jacarta – persib Bandung desperdició la oportunidad de adelantar persia Yakarta en la clasificación temporal Superliga 2025/2026 tras perder ante el Malut United por 0-2 en el partido aplazado de la jornada 12 en el estadio Gelora Kie Raha de Ternante, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Como resultado de esta derrota, Persib Bandung sigue estancado en el tercer lugar de la clasificación de la Superliga con 28 puntos en 13 partidos, un punto por detrás del Persija Jakarta en el segundo lugar, según los registros de la I.League.

Aparte de eso, la derrota también hizo que Persib Bandung no lograra cerrar la brecha con la cima de la clasificación de la Superliga, a saber Borneo FC que tiene 33 puntos en 13 partidos.

Por otro lado, la victoria hizo que Malut United ascendiera al cuarto puesto de la clasificación de la Superliga con 25 puntos en 13 partidos, a tres puntos de Persib Bandung.

En el partido contra el Malut United, Persib Bandung tuvo que perder ante los locales debido a los goles de Igor Inocencio (40′) y Ciro Alves (45’+3).

Además, la competición de la temporada de la Superliga 2025/2026 continuará después de entrar en un receso porque los SEA Games 2025 se llevarán a cabo en la semana 15 de este fin de semana.

En la decimoquinta semana de la BRI Super League 2025/2026, Persib Bandung recibirá al Bhayangkara FC en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, el domingo (21/12) a las 19:00 WIB.

Mientras tanto, el líder de la clasificación, Borneo FC, visitará la sede de Persebaya Surabaya en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el sábado (20/12) a las 19:00 WIB.

A continuación, Persija Jakarta jugará un partido fuera de casa en la semana 15 contra el anfitrión Semen Padang en el estadio Haji Agus Salim de Padang el lunes (22/12) a las 19:00 WIB. (Hormiga)

Clasificación de la Superliga: