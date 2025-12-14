Persib colapsó por Malut United, Thom Haye pide un resurgimiento con Bobotoh en GBLA

Ternate, LARGA VIDA – Racha ganadora Persib Bandung De Superliga 2025/2026 debe pasar por el estadio Kie Raha de Ternate. Maung Bandung perdió 0-2 ante el Malut United en el partido aplazado de la semana 12, el domingo 14 de diciembre de 2025. Esta derrota dejó un sentimiento de decepción, especialmente para el centrocampista de Persib. Thomas Hayelo que inmediatamente cambia el enfoque hacia su próximo partido en casa juntos. Bobotoh.

Haye admitió que estaba triste por los resultados que obtuvo su equipo. Destacó que todos los jugadores siempre intentan dar el mejor rendimiento en cada partido, incluso contra el Malut United. Sin embargo, no negó que la apretada agenda y el largo viaje de Bandung a Ternate también habían afectado la condición del equipo.

«Hicimos lo mejor que pudimos y tratamos de mostrar nuestro mejor juego. Pero como dijo el entrenador, esto es muy difícil. Tenemos que hacer un largo viaje hasta aquí y prepararnos nuevamente en medio de una agenda apretada», dijo Haye en una conferencia de prensa después del partido, citado por Persib.

Sin embargo, el jugador dorsal 33 prefirió no perderse en la decepción. Él cree que Persib debe levantarse de inmediato y esperar con ansias el próximo partido contra el Bhayangkara FC en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el 21 de diciembre de 2025. Según Haye, el apoyo de Bobotoh proporcionará energía adicional para que Persib vuelva a la senda ganadora.

También expresó su agradecimiento a los seguidores de Persib que continuaron brindando apoyo durante toda la temporada. Haye espera que la sinergia entre el equipo y Bobotoh en el partido en casa traiga mejores resultados.

«A Bobotoh, quiero agradecerle mucho por su apoyo hasta ahora. Apóyenos nuevamente en el próximo partido en casa. Espero que podamos trabajar más juntos para levantarnos y lograr mejores resultados», dijo.

La derrota en Ternate también acabó con el récord de seis victorias consecutivas del Persib en la Superliga. Aun así, la posición de Persib en la clasificación no ha cambiado mucho. El equipo de Bojan Hodak se mantiene en tercer lugar con 28 puntos, un punto por delante del Malut United, que ocupa la cuarta posición.

En este partido, Persib apareció sin la asistencia directa de Bojan Hodak. Teja Paku Alam defendió la portería, con la zaga ocupada por Eliano Reijnders, Julio César, Patricio Matricardi y Frans Putros. En el centro del campo, Persib alineó a Marck Klok como capitán junto con Thom Haye, mientras que el sector de ataque estuvo a cargo de Beckham Putra Nugraha, Saddil Ramdani, Rosembergne Beguinho Da Silva y Andrew Jung.