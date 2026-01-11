Persib Clean Sweep 7 juegos en casa en GBLA, ¿Persija es la próxima víctima?

VIVA – El estadio Gelora Bandung Lautan Api se ha convertido una vez más en el punto de ebullición de la clásica rivalidad del fútbol indonesio. Domingo por la tarde, 11 de enero de 2026, persib Bandung será el anfitrión persia Yakarta en un duelo lleno de prestigio que siempre llama la atención nacional.

Lea también: Alboroto en el fútbol mundial: Persib vs Persija, Barcelona vs Real Madrid y Fenerbahce vs Galatasaray



Este partido se produce en medio de una gran confianza por parte de los anfitriones. A lo largo de la primera ronda de la Superliga 2025/26, GBLA transformado en una fortaleza en la que nadie ha podido penetrar. El récord local de Persib no es sólo un récord estadístico, sino una narrativa de dominio que se ha construido consistentemente desde el inicio de la temporada.

Desde que comenzó la competición, Persib siempre ha garantizado todos los puntos cada vez que aparece frente a Bobotoh. Siete partidos jugados en casa, siete victorias conseguidas. No hay lugar para que los invitados simplemente roben un punto, y mucho menos se vayan a casa con una victoria.

Lea también: La larga historia del Clásico Indonesia: Persib vs Persija





Plantilla de Persib Bandung 2025

El viaje comenzó cuando Persib venció a Semen Padang por 2-0 el 9 de agosto de 2025. Un mes después, Persebaya Surabaya sintió una atmósfera similar y tuvo que aceptar una estrecha derrota por 0-1. La consistencia de Maung Bandung siguió manteniéndose cuando Persis Solo perdió por dos goles sin respuesta el 27 de octubre de 2025.

Lea también: Marc Klok: el partido Persib vs Persija es una cuestión de prestigio y autoestima



El Dewa United se convirtió en la siguiente víctima el 21 de noviembre de 2025, perdiendo 0-1 en un partido que una vez más puso de relieve la estrecha defensa del Persib en casa. El pico de dominio se produjo el 5 de diciembre de 2025, cuando el Borneo FC, que estaba en lo más alto de la clasificación, cayó por 1-3. Los goles de Ramon Tanque, Federico Barba y Saddil Ramdani aseguraron una victoria convincente para los locales.

Después de eso, Bhayangkara FC no pudo evitar perder 0-2. El PSM Makassar fue el último equipo que se fue a casa sin puntos del GBLA, después de que un cabezazo de Andrew Jung sellara una estrecha victoria por 1-0 en un duelo reñido.

Esta serie de resultados estuvo acompañada de un apoyo masivo desde la grada. A lo largo de los siete partidos en casa, un total de 155.958 espectadores llenaron la GBLA. La presión de miles de Bobotoh, los cánticos que no cesan y el ambiente de un estadio lleno muchas veces hacen que el equipo visitante pierda el ritmo.

Ahora, Persija Yakarta se presenta como la prueba final de la primera ronda. Este partido no se trata sólo de la búsqueda de los tres puntos, sino también de una apuesta por la reputación de Persib y sus esfuerzos por mantener la perfección en casa frente a los eternos rivales.

entrenador persib, Bojan Hodakdestacando la importancia del factor local en este partido crucial. Espera que el apoyo total de la afición marque la diferencia cuando su equipo se enfrente a Persija.