Persib celebró un juego interno después de cancelado contra Borneo FC, Thom Haye no era visible

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung celebró un juego interno en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), domingo 31 de agosto de 2025, como sustituto del partido contra Borneo FC que fue cancelado.

La cuarta semana del partido de la Super League 2025/26 entre Persib y Borneo FC fue pospuesto oficialmente por el operador de competencia, I.League, luego de la situación de seguridad en la jurisdicción de la Policía Regional de Java Occidental, que no se consideraba propicio.

El juego interno tuvo lugar desde las 09.00 WIB hasta las 10.30 WIB. Persib Coach, Bojan HodakLlamar a esta agenda es importante para mantener la atmósfera de los partidos de los jugadores a pesar de que el partido oficial no se celebró.

«Hoy dividimos al equipo en dos (juegos internos) y ahora tenemos dos días libres. Luego, después de eso, comenzaremos a entrenar nuevamente», dijo Hodak.

Preparación para enfrentar a Persebaya

Después del descanso internacional, Persib está programado para recibir a Persebaya Surabaya en el estadio GBLA el 12 de septiembre de 2025. Hodak evalúa que su equipo tiene mucho tiempo para hacer preparativos durante la jornada de la FIFA.

El entrenador croata también aseguró que la condición de su nuevo jugador, Federico Barba, estaba en buenas condiciones. El defensor italiano había experimentado problemas en el estómago, pero había vuelto a entrenar normalmente.

«Barba solo experimentó problemas estomacales, después de eso se entrenó normalmente. Vino a fortalecer a nuestro equipo porque generalmente el defensor central a menudo estaba herido o golpeado por una prohibición de jugar. Necesito jugadores adicionales y lo mejor», dijo Hodak.

Thom Haye Aún no me he unido



Thom Haye se une oficialmente a Persib Bandung

Mientras tanto, el centrocampista del equipo nacional indonesio, Thom Haye, no ha sido visto en la sesión de entrenamiento PERSIB. Hodak explicó que el jugador probablemente se uniría después de fortalecer al equipo nacional en el evento de la jornada de la FIFA.

«Creo que ha realizado una prueba médica. Por lo tanto, es posible entre esta semana o después de unirse al equipo nacional», dijo Hodak.

Después del juego interno, Persib dio dos días libres a los jugadores. El Príncipe Biru volverá al entrenamiento el miércoles (3/9/2025) como parte de la preparación para el partido contra Persebaya.

Con el aplazamiento del partido contra Borneo FC, Persib ahora se centra en mantener la condición física y la preparación de las tácticas para seguir siendo competitivos cuando la competencia vuelve a rodar.