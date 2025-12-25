Persib busca reemplazo para Wiliam Marcilio, solo hay un combate del Boxing Day esta temporada

Jacarta – Noticias sobre persib Bandung, que planea gastar mucho en el mercado de fichajes para la segunda ronda de la Superliga 2025/26, está siendo perseguido por los lectores Bola VIVA durante todo el jueves 25 de diciembre de 2025.

Uno de ellos busca sustituto. William Marcilio que ha sido liberado.

Más noticias sobre tradiciones día del boxeo De primera divisióndonde esta temporada solo presenta un partido el 26 de diciembre de 2025, a saber, el duelo Manchester United vs Newcastle United.

Aquí están las cinco noticias más populares en el canal de fútbol, ​​resumidas por VIVA:

5. Solo se llevará a cabo un partido de la Premier League durante el período del Boxing Day esta temporada, ¿qué está pasando?

Se presenta la temporada 2025/26 de la Premier League cambios importantes en el calendario de partidos durante el período del Boxing Day. A diferencia de la larga tradición de celebrar muchos partidos el 26 de diciembre, esta temporada solo hay un partido programado para ese día: Manchester United vs Newcastle United.

4. Copa Africana de Naciones 2025: el gol del jugador del Manchester United gana a Costa de Marfil, Camerún gana por poco



La selección nacional de Costa de Marfil y la selección nacional de Camerún son ambas masegurar una estrecha victoria en el partido inaugural del Grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025 que tuvo lugar el miércoles, hora local, en Marruecos.

Costa de Marfil logró vencer a la Selección de Mozambique por 1-0 en el partido que se disputó en el Estadio de Marrakech, Ouahat Sidi Brahim. El único gol de Les Éléphants lo marcó el jugador del Manchester United Amad Diallo en el minuto 49.

3. ¡Cuidado con el Arsenal! El Manchester City comienza a amenazar a los campeones de la Premier League

El Arsenal puede cerrar el día de Navidad en lo más alto de la clasificación de la Premier League, pero en realidad llegó una amenaza seria del equipo con más experiencia en la carrera por el título. El Manchester City va mostrando poco a poco los clásicos signos que han hecho perder el liderato a sus rivales en la segunda mitad de la temporada.

2. Persib prepara la segunda ronda de grandes compras, Umuh, asegúrese de que haya un reemplazo para Wiliam Marcilio



Persib Bandung está empezando a preparar medidas para de cara a la segunda vuelta de la temporada 2025/26. El movimiento en el mercado de fichajes se intensificó después de que el Club liberara a uno de sus jugadores extranjeros, Wiliam Marcilio, lo que automáticamente abrió espacio para una nueva composición en la plantilla de Maung Bandung.