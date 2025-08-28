¿Persib Bandung vs Borneo FC, Thom Haye y Federico Barba debutaron inmediatamente?

Bandung, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung, Bojan Hodak mencionar a dos nuevos reclutas a saber Thom Haye Y Federico Barba Tener la oportunidad de debutar en la cuarta semana del partido de Super League 2025/2026 contra Borneo FC En el Gelora Bandung Lautan Api Stadium, domingo 31 de agosto de 2025.

Bojan dijo que la condición de los dos jugadores estaba lista para aparecer después de someterse a un entrenamiento con el equipo.

«En esencia, Thom y Federico Barba tienen el potencial de debutar contra Borneo», dijo Bojan en Bandung el jueves.

Bojan agregó, Barba, que anteriormente había estado enfermo, ahora volvía a estar en forma, mientras que Haye venía con condiciones físicas que se mantuvieron porque previamente se habían sometido a entrenamiento individual estructurado.

«Vemos desarrollos. Para debuts, pueden comenzar como titulares o en la segunda mitad», dijo.

Persib Bandung Player, Federico Barba

Anteriormente, Persib presentó oficialmente a Thom Haye como un nuevo reclutamiento el miércoles (8/27). El centrocampista del equipo nacional indonesio nacido en Amsterdam, el 9 de febrero de 1995, fue contratado durante dos años para fortalecer el mediocampo de PERSIB.

El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified, Adhitia Putra Herawan, calificó el reclutamiento de Haye como un paso estratégico para mantener el equilibrio en el centro del campo.

«La figura de Haye es conocida como un mediocampista defensivo duro, inteligente para leer el juego y experto en mantener el ritmo en el centro del campo», dijo.

Además de Haye, Persib también trajo al defensor central italiano, Federico Barba. El jugador que nació en Roma, el 1 de septiembre de 1993, fue reclutado con un contrato con un año después de estar libre de transferencias después de separarse con el Swiss Club, FC Sion.

Adhitia evaluó que la presencia de Barba es muy importante para fortalecer la línea de defensa de Maung Bandung, al tiempo que proporciona una flexibilidad más amplia de las tácticas frente a la competencia.

«La llegada de Federico Barba no solo agregó opciones en el sector posterior, sino que también se convirtió en parte de la estrategia a corto plazo de Persib para mantener un equilibrio entre los talentos locales y los jugadores internacionales experimentados», dijo. (Hormiga)