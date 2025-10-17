Persib Bandung vence 3-0 al PSBS Biak, Bojan Hodak está satisfecho pero sigue dando notas

Sleman, VIVA – persib Bandung se metió con éxito entre los tres primeros de la clasificación de la Superliga 2025/26 tras derrotar PSBS Ambos con un aplastante marcador de 3-0 en la novena semana del partido en el Estadio Maguwoharjo, Sleman, el viernes (17/10/2025) por la noche.

Los tres goles de la victoria de Maung Bandung fueron marcados cada uno por Andrew Jung mediante el punto de penalti en la prórroga de la primera parte (45+3′), Uilliam Barros Pereira en el minuto 58 y Luciano Guaycochea en el minuto 77.

Con este resultado, Persib sumó 13 puntos en siete partidos y ascendió al tercer lugar en la clasificación de la Superliga. Mientras tanto, el PSBS Biak no ha salido de la zona de descenso y se encuentra en el puesto 17, con cinco puntos en ocho partidos.

El curso del partido

Persib inmediatamente pareció presionar desde el comienzo del partido. La primera oportunidad llegó con un disparo de Uiliam Barros que fue desviado por el portero del PSBS, Kadu. Thom Haye también estuvo a punto de abrir el marcador, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Persib finalmente abrió el marcador en el minuto 45+3 mediante un penalti ejecutado por Andrew Jung, después de que Patricio Matricardi fuera derribado en el área prohibida por el defensa del PSBS Sandro Embalo.

Al comenzar la segunda mitad, la presión de Persib se hizo cada vez más intensa. Sin embargo, el PSBS también amenazó con un cabezazo de Pablo Andrade que apenas rebotó por encima de la portería.

Persib duplicó su ventaja a 2-0 gracias a la acción de Barros, que aprovechó un balón lanzado por Kadu en el minuto 58. Aunque el portero del PSBS estuvo impresionante al frustrar dos oportunidades de oro de Beckham Putra y Jung, Persib aún dominó el juego.

Luciano Guaycochea aseguró la victoria de Maung Bandung al anotar el tercer gol en el minuto 77, tras un pase maduro de Andrew Jung. Hasta que sonó el pitido final, el marcador 3-0 para Persib no cambió.

Comentario Bojan Hodak

El entrenador del Persib, Bojan Hodak, admitió estar satisfecho con el desempeño de su equipo, tanto de los jugadores principales como de los suplentes. Consideró esta victoria como un capital importante para su equipo de cara a los próximos partidos.



Bojan Hodak, entrenador de Persib Bandung

«Buen partido. Este resultado nos da más confianza y sólo tenemos que esperar al próximo partido», dijo Hodak en una conferencia de prensa después del partido, según informó el sitio web oficial de Persib.