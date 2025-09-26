Persib Bandung Top Bidik, Marc Klok Comeback contras Persita en Bali

Gianyar, Viva – Perseguidor Bandung tiene la oportunidad de meterse en la cima de la clasificación de la Super League 2025/26 si puede derrotar Persita Tangerang en la séptima semana. Este prestigioso duelo tendrá lugar en el Capitán I Wayan Dipta Stadium, Gianyar, Bali, sábado (27/09/2025).

Leer también: Persib Bandung es el club más contribuyente para el equipo nacional indonesio, ¿quién eres?



La victoria entregará a Maung Bandung para recolectar 13 puntos al mismo tiempo arraigado en el segundo lugar en la clasificación, la posición ideal antes del descanso internacional. Los resultados positivos también serán una capital importante para enfrentar a Bangkok United en el evento asiático.

Beckham putra Quiere que Persib sea consistente en el camino superior

Leer también: Dijo Bojan Hodak después de que Thom Haye fuera criticado por completo



El joven mediocampista de Persib, Beckham Putra Nugraha, quien acababa de ganar la confianza para convertirse en el capitán del equipo, confirmó la importancia de la victoria sobre Persita. Quiere que Persib permanezca en el camino superior antes de centrarse en la agenda del equipo nacional y la competencia asiática.

«El partido de mañana es un partido para que podamos llegar a la cima antes del descanso de la FIFA. Seguramente esto es bueno, si puedes ganar y poder levantarte en la cima, en ACL 2 puede hablar mucho», dijo Beckham.

Leer también: El orgulloso Beckham Putra notó el debut de ser el capitán de Persib, este es su brillante viaje profesional



Aunque el partido se trasladó de Tangerang a Bali, Beckham consideró que sería rentable porque hizo que el partido tuviera lugar en un lugar neutral. Era optimista, considerando que Persib a menudo se desempeñaba bien cada vez que tocaba en el estadio I Wayan Dipta.

«Lo más importante es que nos centramos en cómo ganar el partido en Bali, porque siempre jugamos bien en Bali, tenemos una buena suerte en Bali. Ojalá podamos obtener tres puntos máximos», dijo.

Reloj de marc Recuperación y listo para pastar

Las buenas noticias también vinieron de Marc Klok. El experimentado mediocampista rechazó al equipo después de estar ausente cuando Persib enfrentó a Arema FC en Malang. Ahora, su condición ha mejorado y está lista para aparecer, a pesar de que es probable que no juegue inmediatamente desde los primeros minutos.

«Mi condición es buena. Hoy ha estado lleno de entrenamiento con el equipo. Tal vez no jugué desde el principio porque acabo de regresar, pero seguramente podría jugar. La condición era buena, ya no había dolor», dijo Klok.

El jugador con el número 23 considera que el partido en Bali es una ventaja para Persib, porque Persita debe jugar sin el apoyo de sus fieles seguidores. «Esa es una pérdida para el equipo local, pero eso no significa que el juego sea fácil. Persita oponentes con jugadores experimentados. Debemos estar haciendo nuestro mejor esfuerzo y, con suerte, se pueden obtener buenos resultados», dijo.

Waspada Persita

A pesar del estado de los visitantes, Persib nunca subestimó a Persita. El guerrero de Cisadane acaba de ganar una victoria importante sobre Persijap Jepara en Gelora Bumi Kartini. Ese impulso puede hacer que parezcan seguros de enfrentar a Persib.

Con una combinación de entusiasmo de Beckham Putra, el regreso de Marc Klok y un registro positivo de Persib en Bali, Maung Bandung está decidido a llevar a casa puntos completos para arrastrarse a la cima de la clasificación.