Persib Bandung pisa el acelerador y Persis Solo se convierte en víctima

Bandung, VIVA – El equipo apodado Maung Bandung, persib Bandung, una vez más mostró su dominio en la competición Superliga esta temporada después de someter persis solo con marcador de 2-0 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el lunes 27 de octubre de 2025.

Esta victoria también refuerza la tendencia positiva del equipo dirigido por el entrenador Bojan Hodak de mantener el impulso ganador.

Desde que comenzó la primera mitad, Persib inmediatamente tomó la iniciativa de atacar y presionar la línea defensiva de Persis Solo. Con el apoyo de sus fieles seguidores en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, lograron marcar el primer gol que les dio una ventaja importante.

En la segunda mitad, la confianza de Persib no decayó: incluso con un hombre menos, el equipo aún pudo controlar el juego y duplicar su ventaja. Las tácticas rápidas de contraataque y la disciplina de la línea defensiva son las claves del éxito del equipo.

Esta victoria por 2-0 también demuestra la capacidad del Persib para mantener su ventaja incluso en condiciones menos que ideales, además de enviar una fuerte señal de que su lucha en la competición no se detendrá.

Con la suma de tres puntos importantes, Persib reforzó su posición en la cima y destacó su ambición de confirmar su estatus como equipo de primer nivel.

Por otro lado, Persis Solo debe evaluar su actuación: a pesar de haber entrado en el partido con el objetivo de sumar puntos, el equipo no logró penetrar la sólida defensa rival y tendió a jugar de forma reactiva. La falta de efectividad de Persib en la finalización y la presión constante les dificultaron marcar goles y finalmente tuvieron que terminar el partido sin puntos.

Para los bosotoh (partidarios de Persib) y los observadores del fútbol, ​​esta victoria es una prueba de que Persib no sólo es capaz de lograr resultados positivos, sino que también es capaz de hacerlo con un carácter fuerte: atacando, disciplinado y defendiendo de forma compacta cuando está bajo presión.

Póngase en fila

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Eliano Reijnders (Febri Hariyadi ’89) Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Marc Klok (C), Luciano Guaychocea, Saddil Ramdani (Adam Alis ’31), Beckham Putra (Thom Haye ’73); Uilliam Barros (Berguinho ’73), Ramón Tanque (Julio César ’73).

Persis en solitario: M Riyandi (PG); Eky Taufik (Agung Manann ’89), Giovani Numberi, Jordy Tutuarima, Xandro Schenk; Adriano Castanheira (Althaf Indie ’52), Sho Yamamoto (C), Sutanto Tan (Arkhan Kaka ’71); Zanadin Fariz (Sidik Saimima ’71), Kodai Tanaka, Gervane Kastaneer.