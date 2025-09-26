Persib Bandung es el club más contribuyente para el equipo nacional indonesio, ¿quién eres?

Yakarta, Viva – Perseguidor Bandung nuevamente grabó logros fuera del campo: el club apodado Maung Bandung se convirtió en el club de la Super League que contribuyó con la mayoría de los jugadores al equipo Equipo nacional indonesio Para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Leer también: XI faltando a Garuda Call: el equipo del equipo nacional indonesio que no se llama sigue siendo un valor fantástico



Cuatro jugadores de Persib se llaman Garuda

En el anuncio de 28 nombres de jugadores llamados entrenador Patrick Kluivert para enfrentar a Arabia Saudita e Irak en octubre de 2025, se incluyeron cuatro jugadores de Persib.

Leer también: Calvin Verdonk y Dean James se desempeñaron plenamente en la Europa League, ver las estadísticas de 2 defensores del equipo nacional indonesio



Los cuatro jugadores son:

Leer también: Observador: la competencia en el equipo nacional indonesio es bastante competitivo





Thom Haye, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Con su presencia, Persib está en la posición superior como un club nacional con la mayoría de las contribuciones de los jugadores al equipo nacional.

Registro de contribución e informe de reproductores de Persib

Cada jugador que se llama trae diferentes personajes y contribuciones:

Se confía nuevamente en Marc Klok para ser un componente importante en el centro del campo. Se sabe que tiene una visión madura del juego y la madurez para mantener el equilibrio del equipo. Beckham Putra es un jugador joven que cada vez más obtiene minutos para jugar. A nivel de club, ha comenzado a proporcionar asistencias y moverse activamente en los cambios en el ritmo de los ataques. Eliano Reijnders tiene una flexibilidad de posición: puede contribuir desde las líneas posteriores o de ala. También mostró una actuación estable desde que se unió a Persib. Thom Haye influyó en términos de distribución y posesión de la pelota. Aunque solo aparece en varios partidos, su presencia se ha sentido en la estabilidad del esquema de juego Persib.

Según las tarjetas de informes, desde los cuatro jugando activamente en Persib, el equipo no ha sufrido una derrota en ciertos partidos.

¿Por qué Persib es el club más contribuyente?

Hay varios factores que permiten a PERSIB sobresalir en términos de contribuciones de los jugadores al equipo nacional:

Calidad de la selección de reclutamiento: PERSIB se atreve a traer jugadores con antecedentes competitivos y experiencia internacional. Rendimiento constante en la competencia de la Liga Doméstica y Continental: los jugadores de PERSIB aparecen con bastante frecuencia y constantemente, por lo que es fácil atraer la atención del entrenador del equipo nacional. Relación y federación del club: el prestigio de Persib como un gran club lo convierte en una de las referencias para PSSI en la elección de jugadores. Oportunidades de juego regulares: los jugadores de Persib generalmente obtienen más minutos para jugar que otros clubes, lo que ciertamente aumenta la oportunidad de llamarse el equipo nacional.

Desafíos e implicaciones para la PERSIB

Aunque los jugadores contribuyentes al equipo nacional es orgullo, existen desafíos reales:

La ausencia de cuatro jugadores centrales puede afectar el rendimiento de Persib en la competencia nacional (Liga 1) y Continental (por ejemplo, AFC). PERSIB debe preparar una estrategia de rotación para que la competencia del club no esté perturbada durante la citación del equipo nacional. Las expectativas públicas aumentarán, tanto para los jugadores de PERSIB en el equipo nacional como para el equipo de PERSIB.

La contribución de Persib al donar la mayoría de los jugadores al equipo nacional de Indonesia muestra que el club no solo es fuerte en marca y prestigio, sino que también tiene una calidad competitiva. Marc Klok, Beckham Putra, Eliano Reijnders y Thom Haye serán la punta de lanza de Persib y esperanza para Garuda en la próxima ronda de clasificación.