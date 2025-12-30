Persib Bandung desafía al gigante tailandés Ratchaburi FC

VIVA – Persib Bandung seguramente se enfrentará a los representantes de Tailandia, FC Ratchaburien los octavos de final de la AFC Champions League Two (ACL 2) temporada 2025/2026. Esta confirmación se obtuvo tras los resultados de la lotería que se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, el martes 30 de diciembre de 2025.

Maung Bandung llegó a la fase eliminatoria de la ACL 2 con el prestigioso estatus de ganar el Grupo G en la región oriental. Persib consiguió 13 puntos y venció al Bangkok United, que tuvo que conformarse con terminar subcampeón.

Gracias a su condición de ganador de grupo, Persib tiene derecho a ser cabeza de serie en el sorteo de octavos de final. Según el reglamento, el equipo de Bojan Hodak se enfrentará al segundo clasificado de otro grupo de la región oriental.

Antes de que se llevara a cabo el sorteo, había tres oponentes potenciales que tenían potencial para enfrentarse a Persib: Cong An Ha Noi (Vietnam), Ratchaburi FC (Tailandia) y Pohang Steelers (Corea del Sur). De las tres opciones, el empate finalmente unió a Persib y Ratchaburi FC.

El proceso de dibujo fue aún más especial porque fue realizado por la leyenda persib, Atep. El ex capitán del Maung Bandung se hizo con el sorteo que unió a Persib con el club de Tailandia.

Mientras tanto, los resultados de otros sorteos en la región oriental enfrentan a Pohang Steelers (Corea del Sur) contra Gamba Osaka (Japón), Bangkok United (Tailandia) contra Tampines Rovers (Singapur) y Cong An Ha Noi (Vietnam) contra Macarthur FC (Australia).

En la región occidental también se celebraron varios partidos importantes. Al Zawraa (Irak) se enfrentará a Al Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Arkadag (Turkmenistán) se enfrentará a Al Nassr (Arabia Saudita), Sepahan (Irán) se enfrentará a Al Ahli (Qatar) y Esteghlal (Irán) se enfrentará a Al Hussein (Jordania).

Los octavos de final de la ACL 2 2025/2026 están programados para febrero de 2026. El partido de ida se llevará a cabo del 10 al 12 de febrero, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar del 17 al 19 de febrero de 2026.

En este formato de ida y vuelta, el segundo equipo de la fase de grupos actuará como anfitrión en el partido de ida. Por otro lado, el equipo ganador del grupo, incluido Persib Bandung, será el anfitrión del partido de vuelta, una clara ventaja para Maung Bandung en sus esfuerzos por avanzar a los cuartos de final de la ACL 2.