¡Persib Bandung de fiesta en Tailandia! Bangkok United se convirtió en víctima en ACL dos

Pathum Thai, Viva – Perseguidor Bandung parecía feroz en el segundo partido del Grupo G AFC Champions League dos (ACL dos) 2025/26.

Tocando en el estadio Pathum Thani, Tailandia, miércoles (1/10/2025), Maung Bandung ganó con éxito una victoria importante con un puntaje de 2-0 sobre el anfitrión Bangkok United.

Gol Andrew Jung Y Uilliam confirmó la victoria

Persib abrió el marcador en el minuto 41 a través de Andrew Jung. El delantero surcoreano utiliza con éxito un cebo maduro de El pueblo de BarrosAntes de liberar un asentamiento clínico frente al objetivo del oponente.



Persib Bandung Player, Andrew Jung

Al ingresar a la segunda mitad, el equipo de Bojan Hodak todavía parecía agresivo. La presión del rodamiento de frutas da como resultado el minuto 71 cuando Uilliam Barros anotó. Su patada había golpeado la defensa del Bangkok United antes de deslizarse rápidamente en la meta.

El puntaje 2-0 duró hasta que terminó el partido y trajo a Persib a casa con tres puntos valiosos de Tailandia.

La competencia del Grupo G se está calentando

En otro partido en el Grupo G, Lion City Sailors Bent Selangor FC con un puntaje de 4-2 en el estadio Bishan, Singapur. Estos resultados hacen que la competencia del Grupo G sea más feroz.

Los grupos de clasificación temporal:

Lion City Sailors – 4 POIN Persib Bandung – 4 puntos Bangkok United – 3 POIN Selangor FC – 0 puntos

Con este logro, la oportunidad de Persib de entrar en la próxima ronda está cada vez más abierta, aunque la competencia sin duda será ajustada hasta el último partido.

Composición del jugador

Bangkok United: Mainal Main (PG), Maia, Prama Arn, Everton Goncalves (C), Foot Stream, Recisión, Ricairo Zikcovic, Honest Tauguan, Musant al-Gichanni, Honor Al-Ghyan.

Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG), Frans Putros, Patricio Matricodi, Federico Barba, Eliano Reijnders, Marc Klok (C), Adam Alis, Luciano Guaycoack, Beckham Putra, Uilliam Barros, Andrew Jung, Andrew Jung