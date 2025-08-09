Persib Bandung comienza la temporada con una victoria por 2-0 sobre Semen Padang

Bandung, Viva – Campeón defensor Perseguidor Bandung comienza pasos en la competencia Súper liga Temporada 2025/26 con resultados brillantes. Compite en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium, sábado (9/8), Maung Bandung Sutdue con éxito Semen Padang FC con un puntaje de 2-0.

Uilliam Barros Pereira anotó dos goles de Persib en el minuto 40 y Febri Hariyadi al final del partido, precisamente en el minuto 90. El objetivo de Uilliam se creó a través de un acuerdo clínico en el cuadro de penalización, mientras que Febri aseguró la victoria a través de un ataque rápido que no pudo anticipar la línea de defensa de Kabau Sirah.

Persib se desempeñó dominante durante todo el partido, dominando el curso del juego y creando oportunidades en cada ronda. Semen Padang, que acaba de ser promovido esta temporada, está tratando de proporcionar resistencia, pero es difícil salir de la presión del equipo local.



Duel Persib Bandung vs Semen Padang FC

El entrenador de Persib, aunque aún no ha dado un comentario oficial, seguramente estará satisfecho con la apariencia de sus hijos adoptivos que pueden asegurar los primeros tres puntos en casa. Mientras tanto, el semen Padang debe mejorar de inmediato para adaptarse a la apretada competencia de la Liga 1.

Estadísticas de coincidencia

Posesión de la pelota: PERSIB 62% – 38% Semen Padang

Disparo a la portería: Persib 7 – 2 semen Padang

Total Shot: Persib 14 – 6 semen Padang

Fútbol de la esquina: Persib 5-3 semen Padang

Violación: PERSIB 10-13 Semen Padang

Tarjeta amarilla: PERSIB 1 – 2 Semen Padang

Con este resultado, Persib Bandung abre una nueva temporada con confianza, al tiempo que da una señal de que están listos para defender el título.