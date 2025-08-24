Persib Bandung casi cayó en manos de PSIM

Domingo 24 de agosto de 2025 – 17:49 Wib
VIVA – Perseguidor tener que estar satisfecho compartiendo puntos con Psim Yogyakarta después de un empate 1-1 en la tercera semana Súper liga 2025/26. El partido caliente se celebró en el Sultan Agugg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025 por la noche.
Leer también:
Horario de transmisión en vivo y transmisión en vivo en vivo en vivo Super League, domingo 24 de agosto de 2025
Desde los primeros minutos, Persib parecía agresivamente usando una camiseta alternativa amarilla. Uilliam Barros inmediatamente tuvo una oportunidad en el quinto minuto hasta el pase de Febri Hariyadi, pero el portero de Psim, Cahya Supriadi, aseguró rápidamente el balón.
El anfitrión PSIM no permanece en silencio. Nermin Haljeta se convirtió en la principal amenaza con varios experimentos, incluida una oportunidad de oro en el minuto 13 después de utilizar los errores de Saddil Ramdani. Afortunadamente, el disparo seguía aumentando.
Pulga Vidal también probó brevemente Teja Paku Alam a través de una patada dura, pero el portero Persib pareció tranquilo. La presión se dio la vuelta cuando Guaycochea casi abrió el marcador a través de un tiro libre en el minuto 24, me encanta la bola delgada en la barra.
Laskar Mataram continuó presionando a través de Ghulan Fatkur y Haljeta. Mientras que Persib también tiene una oportunidad a través de Saddil y Barros, pero ambos no pudieron conquistar a Cahya. El drama ocurrió en el minuto 41, cuando la pelota vomitó a los pies de Guaycochea pero no se usó.
Leer también:
Los jugadores extranjeros están listos para debutar, Psim Yogyakarta está decidido a sorprender a Persib Bandung
La primera mitad terminó en un empate 0-0.
Al ingresar a la segunda mitad, Persib presionó inmediatamente. Uilliam tuvo dos oportunidades sucesivas en el minuto 57, pero Cahya todavía estaba frustrado.
Más tarde, Psim recibió una penalización en el minuto 62 después de que Julio César fuera considerado para violar el salón. Ze Valente, que avanzó como albacea, completó bien sus deberes. La pelota fue leída Teja, pero aún entró. El puntaje cambió 1-0 para PSIM.
No hace mucho, fue el turno de Persib de recibir una penalización después de que Var consideró que el defensor de PSIM Reva Adi cometió una violación. Desafortunadamente, la ejecución de Uilliam en el minuto 68 flotó sobre la barra.
Persib continúa presionando. Rezaldi disparó brevemente un tiro de larga distancia en el minuto 82, pero aún no había encontrado un objetivo. Mientras que Teja hizo un ahorro crucial en el tiempo de lesión cuando se reprimió a un lado la dura patada de Sheva.
La defensa de la reunión de PSIM finalmente se rompió en el minuto 90+6. La Cruz de Ramon Tanque fue golpeada por Patricio Matricardi para hacer un empate 1-1.
El drama no ha terminado. PSIM cometió un error fatal en los últimos minutos cuando Reva Adi violó a Frans Putros. Después de la revisión de VAR, el árbitro dio una segunda penalización a Persib.
Marc Klok avanzó como albacea. Sin embargo, su patada fue bloqueada con éxito por Cahya Supriadi con los pies. El partido cerró con un puntaje de 1-1, haciendo que Persib no pudiera traer a casa una victoria de Bantul.
Página siguiente
Más tarde, Psim recibió una penalización en el minuto 62 después de que Julio César fuera considerado para violar el salón. Ze Valente, que avanzó como albacea, completó bien sus deberes. La pelota fue leída Teja, pero aún entró. El puntaje cambió 1-0 para PSIM.