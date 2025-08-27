Persib Bandung anunció nuevos jugadores en la televisión esta tarde, ¿Thom Haye y Federico Barba?

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung nuevamente presenta una forma única de presentar nuevos jugadores. Esta vez, Maung Bandung eligió televisión Como medios de comunicación para anunciar sus reclutas de marca el miércoles 27 de agosto de 2025 a las 15.30 WIB a través de TVRI West Java.

Leer también: Persib Bandung vs Borneo FC: Los boletos ya se pueden comprar, el precio cae un 20 por ciento



En un breve video subido por la cuenta oficial de Instagram de Persib, visto un viejo televisor con una «hormigas» de pantalla completa y la mascota de Persib, Si Maung. Sin mencionar el nombre, la carga encendió inmediatamente el entusiasmo de Bobotoh, quien intentó adivinar a quién se presentaría la figura.

Basado en la pista que circula, muchos seguidores sospechan que el nuevo jugador es Thom Haye y Federico Barba. Ambos están ampliamente asociados con PERSIB en las últimas semanas.

Leer también: Los partidarios de Ricuh después de PSIM vs Persib, la policía de Yogyakarta se asegura de que no haya bajas



Leer también: Más popular: Bojan Hodak sobre el tema de Thom Haye, Ricuh Psim vs Persib Supporters



Este paso se suma a la longitud de la fila de formas excéntricas de PERSIB en la introducción de nuevos jugadores. Anteriormente, el orgulloso Club de Bobotoh había lanzado a los jugadores a través de FollEd Media, Videotron, Mobitron, Radio, periódicos, al cine.

Sin duda, el estilo de promoción creativo de Persib siempre ha sido la preocupación del público de fútbol del país. Ahora, los fanáticos leales esperan a quién se anunciará realmente la figura que realmente se anunciará esta tarde y si la suposición de Bobotoh demostrará ser cierta.