¡Persib bañándose en dinero! La clasificación para el Top 16 de la Liga de Campeones asiática hace que el dinero fluya a raudales

VIVA – persib Bandung ha vuelto a robarse la atención en el escenario asiático. Su éxito al avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones AFC Dos (LCA dos) 2025-2026 no sólo será un logro prestigioso, sino que también generará enormes ingresos que harán que Maung Bandung «lluviese las ganancias».

El viaje de Persib esta temporada es realmente impresionante. El estatus de campeón del Grupo G se aseguró con una victoria por 1-0 sobre el Bangkok United en el partido que tuvo lugar en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el miércoles 11 de diciembre de 2025 por la noche.

Estos tres puntos permitieron al Persib cerrar la fase de grupos con 13 puntos en seis partidos, fruto de cuatro victorias, un empate y una derrota. La regularidad del juego también se refleja en los 11 goles marcados y sólo seis sufridos.

Duelo entre Lion City Sailors y Persib Bandung

No sólo en el campo, el sólido desempeño de Persib tiene un impacto directo en el equilibrio financiero del Club. Se dice que los ingresos totales de ACL Two alcanzaron los 630.000 dólares estadounidenses o alrededor de 10.500 millones de IDR. Esta cifra es una acumulación de todo el recorrido de Persib desde la fase de playoffs hasta asegurarse un lugar en los octavos de final.

Según la información recopilada, Maung Bandung se embolsó alrededor de 5.000 millones de IDR cuando lograron clasificarse para la fase de grupos a través de la fase de playoffs. Esta cifra aumentó después de que se confirmaron como ganadores del Grupo G, que aportó 1.300 millones de euros adicionales. Mientras tanto, la actuación de Persib, que registró cinco victorias en los playoffs y en la fase de grupos, aportó una bonificación de alrededor de 4.100 millones de IDR.

Si se suman, todos estos ingresos sitúan ahora a Persib en una posición financiera muy sólida. Se cree que este valor puede seguir aumentando a medida que el club tenga la oportunidad de llegar más lejos en la competición.

Con una situación financiera saludable, es natural que surjan especulaciones de que Persib ahora podría apuntar a varios jugadores de primer nivel, incluidos tres nombres de la selección nacional de Indonesia que se dice que están en el radar, a saber, Se Romeny, Joey Pelupessy y Marselino Fernando.

Este gran capital adicional brinda flexibilidad para que la gerencia se mueva de manera más agresiva en el mercado de transferencias de mitad de temporada de la Superliga 2025-2026.