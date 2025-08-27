¿Persib anunció oficialmente que Thom Haye hoy?

VIVA – Las buenas noticias llegan para Bobotoh. Perseguidor Bandung presentará a sus jugadores más nuevos el miércoles 27 de agosto de 2025 esta tarde.

El evento especial tendrá lugar a las 15:30 WIB a través de transmisiones en vivo de West Java TVRI y canales oficiales de YouTube.

El nombre más ampliamente mencionado es Thom Hayemediocampista Equipo nacional indonesio Que actualmente es un club sin un club después de separarse con Almere City al final de la temporada pasada.

La especulación de la presencia de Haye encendió inmediatamente el entusiasmo de Bobotoh. En varias cargas de Instagram y funcionarios de PERSIB, los internautas estaban ocupados etiquetando el nombre de Haye.

Detrás de este anuncio, Jefe de Comunicación PT Persib Bandung Dignificado, Adhi Pratama, enfatizó que la elección del medio de televisión no era sin razón.

«Nos damos cuenta de que cada medio tiene sus propias historias y valores emocionales. Después de estar presentes en las calles, en medios impresos, en la radio, incluso en la pantalla del cine, esta vez queremos saludar a Bobotoh en la televisión», dijo Adhi.

Además, Adhi agregó que Java West Tvri tiene un fuerte vínculo histórico con Persib.

«Tvri West Java no es solo una estación de televisión, sino también un ícono histórico que siempre está unido al viaje de Persib y Bobotoh durante mucho tiempo. Queremos recuperar el romanticismo, de modo que el anuncio de este nuevo jugador no solo sea informativo, sino que también toca el corazón», dijo.

Ahora, todos los ojos están en este miércoles por la tarde. ¿Es cierto que Persib introducirá Thom Haye? ¿O Maung Bandung está preparando otra sorpresa?