Persebaya vs Arema FC es considerado uno de los derbis más importantes de Indonesia, se garantiza que el estadio GBT estará lleno

Surabaya, EN VIVO – Duelo candente entre Persebaya Surabaya y Arema FC vuelve este fin de semana. Se dijo que el partido que tuvo lugar en el estadio Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, el sábado (22/11), fue uno de los derbis más importantes de Indonesia, lleno de prestigio y alta tensión.

Lea también: Persebaya aspira a la victoria sobre el Arema FC, el partido caliente determinará el tablero medio de la Superliga



Entrenador del Arema FC, José GómezDijo que el partido tuvo una atmósfera diferente a otros partidos. Aseguró que su equipo estaba preparado para afrontar la presión de la afición local.

«Este es un partido clásico y el estadio estará lleno, eso es una motivación importante. Los preparativos van bien y este también es un partido importante para nosotros», dijo Gomes en una conferencia de prensa en Surabaya, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Lea también: La primera ronda de Persib vs Dewa United termina 0-0, Maung Bandung sigue estancado en GBLA



Según él, el derbi de Java Oriental siempre presiona a todos los jugadores, tanto a Arema como a Persebaya. Por ello, espera que los jugadores puedan rendir al máximo para que la afición pueda disfrutar del mejor partido.

Gomes también admitió que consideraba que la calidad del equipo de Persebaya se mantendría fuerte con una composición de jugadores experimentados, a pesar de que hubo varios jugadores ausentes. Dijo que Arema FC también experimentó una situación similar porque varios jugadores importantes, entre ellos Guevara, Bayu y Maulana, no pudieron fortalecerse.

Lea también: PERSIB vs Dewa United: evento de prueba sin Adam Alis y Barba



«Quien juegue estará seguro para el partido de mañana, al igual que Persebaya», subrayó.

Mientras tanto, el jugador del Arema FC, Rifad Marasabessy, evaluó que este partido tuvo una presión emocional diferente, especialmente cuando se enfrentó al apoyo masivo de los seguidores de Persebaya en GBT. Destacó que su equipo llegó con gran determinación.

«Lo más importante es que damos lo mejor de nosotros por el equipo. Estoy listo para competir aquí», afirmó.

Competencia reñida en el tablero medio

Persebaya y Arema FC tienen 15 puntos y están muy cerca en la clasificación de la Superliga. Persebaya se encuentra actualmente en la octava posición, mientras que Arema FC se encuentra en la novena posición.

Bajol Ijo tiene un partido más y tiene la oportunidad de ascender a lo más alto si gana. Mientras tanto, Singo Edan necesita tres puntos para mejorar su tendencia de rendimiento. (Hormiga)