Persebaya persita, Ernando Ari se convirtió en un héroe bajo la regla

VIVA – Persebaya Surabaya ganó una victoria importante cuando visitó la sede Persegudo Tangerang. Jugando en el Indomilk Arena Stadium, el sábado 16 de agosto de 2025 en la tarde, Green Force cerró el partido con un puntaje delgado de 1-0 a través de un solo gol de Francisco Rivera en la primera ronda.

Al ingresar a la segunda mitad, la tensión del partido está aumentando. El minuto 53, Persebaya casi duplicó la ventaja a través de Patching Milos Raickovic desde fuera del cuadro de penalización. Desafortunadamente, la pelota todavía está flotando por encima del travesaño de Igor Rodrigues.

Persita no permaneció en silencio. El equipo local intentó presionar, mientras que Persebaya fortaleció la línea de fondo. El entrenador de Eduardo, Pérez, sacó a Milos e incluyó a Mikael Tata para mantener la estabilidad del juego.

El guerrero Cisadane tuvo un impulso en el minuto 69. Andrejic Aleksa usó el error de Dimov para apuñalar en el cuadro de penalización. Sin embargo, su disparo aún podría ser contrarrestado por Ernando Ari.

Tres minutos después, Aleksa nuevamente amenazó a través de un cabezazo desde un esquema de fútbol de la esquina. Esta vez, la pelota solo se abrió delimitadamente en el costado del objetivo de Persebaya.

Para agregar a la variación del ataque, Eduardo Pérez incluyó a Gali Freitas reemplazando a Malik Risaldi. La estrategia casi produjo resultados en el minuto 81. Bruno Moreira escapó de la escolta y vivió para tratar con el portero, pero la oportunidad de oro fue frustrada por Igor.

En el minuto 85, fue el turno de Mihailo Perovic para probar suerte. Había escapado de la escolta del defensor de Persita y disparó con fuerza. Sin embargo, el juez de línea primero elevó la marca de fuera de juego.

Hasta que el árbitro explotó el silbato largo, el puntaje 1-0 permaneció. Persebaya también trajo con éxito a casa tres puntos de Tangerang, mientras mantuvo su impulso positivo en la Liga 1.