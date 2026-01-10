Persebaya está furiosa, Malut United desperdicia la oportunidad de cambiar a Persib y Persija

Surabaya, EN VIVO – Persebaya Surabaya se mostró feroz al ser anfitrión Malut United en la continuación de la Superliga de Indonesia en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el sábado 10 de enero de 2026.

Jugando con determinación, Bajul Ijo logró una importante victoria con un marcador de 2-1, frustrando al mismo tiempo la ambición del Malut United de desbancar al equipo. persib Bandung y persia Yakarta está en lo más alto de la clasificación.

La estrella de la victoria del Persebaya fue Paulo Gali Freitas, que tuvo una actuación brillante al marcar dos goles. El delantero de Persebaya marcó la diferencia en un partido reñido, especialmente en la primera parte cuando Bajul Ijo pareció presionar desde los primeros minutos.

Paulo Gali fue el actor principal en la victoria de Persebaya al anotar dos rápidos goles en los minutos 14 y 37, que dieron a los locales una cómoda ventaja hasta el descanso.

Malut United se recuperó en la segunda parte después de que Ciro Alves anotara un gol en el minuto 61 para reducir el déficit.

Este gol volvió a tensar el partido, pero la solidez de la defensa del Persebaya y la eficacia de los contraataques hicieron que los visitantes no lograran igualar hasta que sonó el pitido final.

Esta victoria fue la tercera consecutiva del Persebaya con el técnico Bernardo Tavares. Estos resultados positivos mantienen la consistencia del desempeño de Bajul Ijo y les permiten continuar animando la máxima competición de la Superliga esta temporada.

Por otro lado, esta derrota fue dolorosa para el Malut United. Tres puntos adicionales podrían llevarlos a una posición estratégica para superar a Persib Bandung y Persija Jakarta. Sin embargo, esta oportunidad de oro tuvo que perderse en Surabaya.

Malut United está estancado en la cuarta posición con 34 puntos en 17 partidos, un punto detrás de Persib y Persija, que se enfrentarán mañana.

Con este resultado, la competencia en lo más alto de la clasificación de la Superliga seguramente será aún más feroz. Persebaya ha demostrado que está preparado para convertirse en una seria amenaza, mientras que North Maluku United debe levantarse de inmediato si no quiere quedarse atrás en la carrera por el título.