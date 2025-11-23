PERSAGI prepara graduados en nutricionistas para satisfacer las necesidades de SPPG

Jacarta – Para apoyar el buen funcionamiento del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), Asociación Nutricionistas Indonesia (PERSAGI) está tomando medidas estratégicas al preparar a nutricionistas graduados que sean competentes y estén listos para contribuir a la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en varias regiones. Se espera que este esfuerzo pueda garantizar que cada SPPG cuente con personal profesional capaz de desempeñar un papel crucial en el suministro de alimentos seguros y nutritivos.

Al darse cuenta de que todavía existe una brecha en el número de expertos en nutrición en varios SPPG, se sabe que PERSAGI firmó un memorando de entendimiento (MoU) con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) el 11 de noviembre de 2025, además de colaborar con la Asociación de Instituciones de Educación Superior para la Nutrición y la Asociación de Instituciones de Educación Profesional en Nutrición.

«Sin embargo, Persagi apoya a MBG porque sabemos el impacto que sin un nutricionista, sucederán cosas que no queremos. Alentamos a los estudiantes de nutrición, tanto de programas vocacionales (D3-D4) como de pregrado (S1/Profesional), a realizar pasantías en SPPG locales. Incluso proponemos aumentar el peso de los créditos de pasantías de 1-2 a 4 créditos», dijo el Secretario General de PERSAGI, Prof. Ir. Trina Astuti, diputada.

A través de este programa de pasantías, los estudiantes no sólo obtienen experiencia práctica, sino que también se espera que estén motivados para seguir una carrera en SPPG después de graduarse. Con la existencia de SPPG en aldeas remotas, los nutricionistas graduados tienen amplias oportunidades laborales en diversas áreas.

A la espera de la disponibilidad de más nutricionistas, PERSAGI propone una solución a corto plazo a los SPPG que ya están en funcionamiento. Actualmente, se puede brindar asistencia por parte de trabajadores de nutrición en el Centro de Salud Comunitario o el Servicio de Salud local. Este personal puede ayudar a supervisar procesos cruciales en SPPG, como recibir ingredientes alimentarios y brindar asistencia durante el procesamiento de alimentos.

«No podemos detener el programa simplemente porque no hay nutricionistas. El programa debe continuar. Por lo tanto, podemos brindar asistencia o capacitación al personal existente», enfatizó el profesor Trina.

Con la colaboración entre PERSAGI, el Gobierno y las instituciones educativas, se espera que la necesidad de nutricionistas en SPPG pueda satisfacerse gradualmente. El objetivo es que para marzo de 2026 haya graduados listos para postularse y contribuir al SPPG más cercano.