Perry Warjiyo reveló la colocación de Rp200 T del dinero del gobierno en Himbara en línea con la política de BI

Yakarta, Viva – Gobernador Banco IndonesiaPerry Warjiyo, respondiendo a los pasos del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa quien decidió desviar los fondos gubernamentales por valor de Rp200 billones de BI Cinco bancos estatales. Dijo, su partido dio la bienvenida a la decisión.

«Damos la bienvenida a una política fiscal más expansiva, incluida la transferencia de fondos gubernamentales que originalmente estaban en el banco Indonesia a los bancos para aumentar la liquidez», dijo Perry en una conferencia de prensa el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Según Perry, esta política de Purbaya está en línea con la dirección de la política pro -crecimiento. «Nuestra opinión, fortalece la inyección de liquidez que hemos hecho», dijo.

«Todas nuestras políticas en BI han sido de hecho completamente Para el crecimiento del crecimiento mientras mantiene la estabilidad «, continuó.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Como se sabe, desde el año pasado, BI ha llevado a cabo varios pasos acomodados, incluida la reducción de la tasa de interés de referencia en seis veces para alcanzar el 4.75% en septiembre de 2025.

Además, BI también amplió la liquidez al reducir la emisión del banco Indonesia Rupiah Securities (SRBI) de RP916.97 billones a principios de año a RP716.62 billones al 15 de septiembre de 2025.

Perry agregó, las políticas macroprudenciales también continúan fortaleciéndose a través de incentivos de liquidez (KLM). Hasta la primera semana de septiembre de 2025, los incentivos de KLM se registraron en RP384 billones.

Los fondos se asignan a varios grupos bancarios, que van desde Bumn y Busn cada Rp170 billones, BPD RP38.5 billones, hasta la Sucursal de Bancos Exteriores Rp5.7 billones.

«Agradecemos el recién anunciado paquete de programas gubernamentales, incluidos los planes de expansión de la política fiscal», dijo Perry.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, Purbaya, enfatizó que el banco que recibe RP200 billones en fondos sigue siendo cuidadoso al canalizar el financiamiento. Los fondos se dividieron entre Bank Mandiri, BNI y BRI RP55 billones cada uno, BTN RP25 billones y BSI RP10 billones.

«La banca es lo suficientemente inteligente. Si dan préstamos, no tienen cuidado de ser NPL (préstamos sin rendimiento), entonces deben ser despedidos», dijo Purbaya.

Con la política fiscal expansiva del gobierno bienvenida positivamente por BI, se espera que los préstamos a sectores productivos aumenten significativamente.