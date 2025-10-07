Perros robot chinos que probablemente explorarán la luna







Un equipo de investigadores de Pekín Universidad ha desarrollado un par de perros robóticos diseñados para la exploración lunar. Específicamente, han sido diseñados para explorar tubos de lava o túneles subterráneos formados por la antigua actividad volcánica que puede existir en la luna.

Estos túneles son importantes porque podrían proteger a los futuros astronautas y bases de radiación, micrometeoritos y temperaturas extremas. El equipo ha estado probando los robots en una cueva de Lava Tube cerca del lago Jingbo en la provincia de Heilongjiang en el noreste de China.

