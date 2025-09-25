Perpres ai acelerado

Yakarta, Viva – Viceministro de Comunicación y Digital (Wamenkomdigi) Negrasti pertenece dijo que el proyecto de regulación presidencial (Perpresas) Sobre inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) está dirigido a poder ingresar a la etapa de armonización a fines de septiembre.

«El objetivo es que a partir de finales de este mes de este mes puede ingresar a la próxima etapa para discusiones que están en la naturaleza de los principios legales», dijo en Yakarta, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Además, dijo Nazar Patria, por lo que más tarde habrá armonización hasta las pruebas continuas, especialmente en cuestión de regular para que la percepción de la IA no sea contradictoria con otras regulaciones.

En la fase de armonización, un proyecto de regulación es armonizado por las leyes y regulaciones en jerarquías diferentes o equivalentes para que estén alineados y no superpuestos.

Wamenkomdigi explicó que el gobierno preparó una guía de seguridad y mapa de ruta de IA blanca en la guía de uso y seguridad en el uso y desarrollo de la IA.

Los dos productos legales planearon ser publicados en conjunción en forma de perpresa, según Nazar Patria, la preparación involucró a muchas partes interesadas.

Preparación de libros blancos para caminos nacionales de inteligencia artificial para apoyar el uso de una IA inclusiva, sostenible y responsable que involucra a 443 personas que incluyen representantes gubernamentales, académicos, actores de la industria, la comunidad y los medios de comunicación.

El libro blanco se preparó como un punto de apoyo en la preparación de estrategias políticas con respecto al desarrollo del desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en Indonesia.

El Ministro de Comunicación y Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijo anteriormente que la hoja de ruta nacional de IA era necesaria para igualar la visión en el desarrollo de la IA en Indonesia.

«Al igual que un camino de Denpasar, quiere ir a Sanur, si la llegada incorrecta será diferente, puede ser media hora, puede ser una hora, especialmente si pasa por un atasco de tráfico. Es por eso que la hoja de ruta es importante», explicó.

Además de preparar mapas de carreteras, el gobierno compila el concepto de pautas de ética de inteligencia artificial para fortalecer las disposiciones con respecto a la ética de IA contenida en la circular del Ministro de Comunicación e Información número 9 de 2023 sobre la ética de inteligencia artificial.