Perpol 10/2025 está presente como instrumento para adscripción de miembros de la Policía Nacional al Corredor de Derecho y Supervisión del Estado

Jacarta – El observador geopolítico y de inteligencia Amir Hamzah evalúa el Reglamento de la Policía (Perpol) El número 10 de 2025 no viola la decisión del Tribunal Constitucional (mk). Se evalúa Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo consultó con la RPD y lo informó oficialmente al presidente Prabowo antes de que se implementara el reglamento.

«La información que recibí fue que Perpol Número 10 de 2025 había sido consultado con la Cámara de Representantes y fue informado al Presidente. Por lo tanto, sería muy equivocado llamarlo una forma de resistencia del Jefe de la Policía Nacional contra el Presidente Prabowo», dijo Amir en su declaración del domingo 14 de diciembre de 2025.

Amir cree que el Perpol no viola la Constitución ni viola la decisión del Tribunal Constitucional. Considera que estas acusaciones están impulsadas más por narrativas políticas que por un análisis legal completo.

Según él, el Perpol número 10 de 2025 no contradice la sentencia del Tribunal Constitucional número 114/PUU-XXIII/2025. La decisión del Tribunal Constitucional, dijo Amir, debe leerse contextual y sistemáticamente, no recortarse parcialmente.

«La decisión del Tribunal Constitucional regula los principios básicos de profesionalidad y neutralidad policia nacional. «Este Perpol existe en realidad como un instrumento técnico interno para garantizar que las asignaciones de los miembros de la Policía Nacional permanezcan dentro del ámbito de la ley y la supervisión estatal», añadió.

Añadió que en la práctica constitucional moderna las normas internas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley son comunes, siempre que no cambien las normas jurídicas y no violen los principios constitucionales.

amir dijo enmarcado llamar a esto Perpol un ‘desafío al Jefe de la Policía Nacional’ contra el presidente Prabowo es una narrativa forzada y tiene el potencial de engañar al público.

Amir enfatizó que en un sistema presidencial, el Jefe de la Policía Nacional no está fuera del control del Presidente. «El Jefe de la Policía Nacional es el asistente del Presidente en el sector de seguridad. Estructural y políticamente, es imposible que el Jefe de la Policía Nacional emita políticas estratégicas sin el conocimiento del Presidente», dijo Amir.

Considera que esta cuestión se planteó deliberadamente para dar la impresión de que existe una ruptura en la relación entre el Presidente y el Jefe de la Policía Nacional, algo que, según él, no se corresponde con los hechos sobre el terreno. La polémica sobre el Reglamento Político Número 10 de 2025 refleja en realidad una impugnación más amplia de interpretaciones jurídicas y políticas.

Por un lado, existe preocupación pública por el posible retorno a la doble función de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, el Estado necesita flexibilidad administrativa para gestionar eficazmente los recursos del aparato.