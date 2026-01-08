Permiso de minería para organizaciones religiosas impugnado ante el Tribunal Constitucional, Bahlil abre la voz

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia enfatizó, Permiso Empresa Minera (IUP) para organizaciones comunitarias (organización de masas) religioso Se sigue proporcionando, junto con una serie de regulaciones que han sido diseñadas por el gobierno para cubrir estos pasos legalmente.

Bahlil confirmó que, aunque la concesión de IUP a organizaciones religiosas de masas está actualmente siendo demandada para revisión judicial ante el Tribunal Constitucional (mk), sin embargo, el gobierno ha emitido una serie de regulaciones a través de leyes (UU), reglamentos gubernamentales (PP) y reglamentos ministeriales (Permen).

«Ahora nos enfrentamos a una revisión judicial en el Tribunal Constitucional. Si está terminado significa que estamos a salvo. Pero eso no significa que esperemos hasta que comience, ya puede funcionar», dijo Bahlil en la conferencia de prensa sobre los Logros de Desempeño 2025 del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, que se celebró en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el jueves 8 de enero de 2026.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Así que seguimos siendo JR en el Tribunal Constitucional, aunque la ley ya existe, el PP ya existe, el Reglamento Ministerial ya existe», afirmó.

Bahlil explicó, permiso. mío Muhammadiyah todavía está siendo evaluada por la Dirección General de Minerales y Carbón (Minerba) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Mientras tanto, el permiso de minería para Nahdlatul Ulama (NU) ciertamente se ha completado, incluso cuando todavía se desempeñaba como Ministro de Inversiones/Jefe de BKPM.

«El (permiso de minería) propiedad de Muhammadiyah está siendo ejercido actualmente por el Director General de Minerales y Carbón. Pero el (permiso de minería) propiedad de NU se completó desde que yo todavía estaba en el Ministerio de Inversiones», dijo.

Se sabe que el 14 de noviembre de 2025, Bahlil firmó el Reglamento del Ministro de Energía y Recursos Minerales Número 18 de 2025 relativo al Reglamento de Ejecución del PP Número 39 de 2025 relativo a la Segunda Enmienda al PP Número 96 de 2021 relativo a la Implementación de Actividades Comerciales de Minería de Minerales y Carbón.

El contenido establece que las organizaciones religiosas tienen prioridad en la gestión de las minas, como se indica en la cuarta parte: Otorgamiento de áreas de permisos comerciales para minería de minerales metálicos y áreas de permisos comerciales para minería de carbón mediante el método de prioridad.