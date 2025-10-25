¿Permanecer unidos o ir solos?







El gobernante Mahayuti y la oposición se arriesgan con las estrategias que planean para los próximos años. elecciones de organismos locales. Un paso en falso podría resultar costoso para cualquiera de las partes.

Sobre el papel, la estrategia de Mahayuti para las próximas elecciones de los organismos locales parece una medida inteligente y oportuna en comparación con el plan de juego de Maha Vikas Aghadi (MVA).

Pero en política, incluso los errores más pequeños pueden resultar rápidamente contraproducentes. Ya existe un malestar invisible entre los socios de la alianza: el BJP, Shiv Sena de Eknath Shinde y el partido encabezado por Ajit Pawar. Partido del Congreso Nacionalista (PNC). Un paso en falso en las elecciones locales fácilmente podría alterar las ecuaciones de la alianza gobernante y ampliar aún más la grieta a nivel del gobierno estatal.

En Mumbai, donde la oposición es relativamente fuerte, los Mahayuti (BJP, Shiv Sena de Eknath Shinde y el Partido del Congreso Nacionalista de Ajit Pawar) han elegido la unidad por necesidad. Se espera que los primos Thackeray, Uddhav y Raj, hagan una campaña agresiva para captar el voto marathi. Cualquier división en la alianza gobernante podría facilitar la tarea a Shiv Sena (UBT) y Maharashtra Navnirman Sena (MNS).

Durante dos décadas, los primos Thackeray lucharon entre sí, sin importarles que su rivalidad estuviera dividiendo el voto marathi y debilitando a la comunidad que decían representar. Ahora, con su relevancia política en declive, los primos distanciados enterraron sus diferencias y se unieron bajo la bandera del orgullo marathi. Se trata menos de redescubrir la hermandad y más de sobrevivir en una Mumbai cambiante, donde los llamamientos emocionales pueden ser su última carta fuerte.

Pero más allá Bombay y Thane, la historia es diferente ya que la ambición local pesa más que el dharma de la coalición tanto para los partidos gobernantes como para los de oposición. Estas elecciones, a menudo denominadas “minielecciones a la Asamblea”, se llevarán a cabo en 29 corporaciones municipales y cientos de elecciones de organismos locales que darán forma al futuro político de Maharashtra mucho más allá del nivel cívico.

La estrategia de Mahayuti es permanecer unidos donde la competencia es fuerte e ir en solitario donde los rivales son débiles. El Ministro Principal, Devendra Fadnavis, ha explicado que en los lugares donde los socios gobernantes ya ocupan el primer o segundo lugar, los Mahayuti lucharán de forma independiente para evitar dar a la Oposición cualquier ventaja adicional. Suena como un plan inteligente, pero si las matemáticas locales no funcionan, la oposición tendrá la oportunidad de recuperarse.

Los concursos en solitario ayudarán a los grupos a comprender su fortaleza individual a nivel del suelo. Pero un mal resultado en los principales organismos cívicos de la Región Metropolitana de Mumbai (MMR) y en municipios más pequeños del resto de Maharashtra podría significar problemas para el llamado “Sarkar triple motor”.

Para el BJP, que lidera tanto el partido central como el gobierno estatalLas elecciones de los organismos locales son una oportunidad para ampliar su base en el cinturón urbano y rural de Maharashtra. Pero, para Eknath y Ajit, las mismas elecciones son una prueba de supervivencia y legitimidad.

Shinde necesita demostrar que su facción disidente todavía cuenta con el apoyo del público, mientras que Ajit Pawar debe demostrar que su apuesta de unirse al BJP no ha alienado a sus votantes tradicionales.

Los tres socios de la alianza gobernante intentarán dar lo mejor de sí y demostrar dominio sobre el electorado. Pero ahí es precisamente donde reside el peligro. La verdadera amenaza para los Mahayuti proviene de los demás. La creciente carrera entre alianzas para superar en poder a las demás puede en realidad terminar debilitando a la alianza gobernante.

Durante la campaña sobre el terreno, los contendientes y los portavoces de los partidos de la alianza gobernante podrían terminar atacándose entre sí, resaltando fallas y fallas dentro de sus bandos.

Este espíritu competitivo convertirá las elecciones de los órganos locales en un verdadero campo de batalla de rivalidades. El mensaje de unidad se desperdiciará y se convertirá en un dolor de cabeza para los ministros y líderes Mahayuti sentados en Mantralaya.

Pero no es sólo el régimen gobernante el que enfrenta un riesgo en la estrategia en la que están trabajando. La oposición está navegando por un terreno complicado con su estrategia para mantener a raya al BJP. Shiv Sena (UBT) está presionando al Congreso para que se una a la alianza de la oposición en las elecciones de los organismos locales para evitar una división de votos. UBT Sena está en contacto con altos líderes del Congreso en Delhi, ya que el Congreso estatal está interesado en competir solo.

El Sena (UBT) sabe que puede gestionar Mumbai, hasta cierto punto, Thane y Nashik con sus propias fuerzas (incluida la alianza MNS), pero en el resto de Maharashtra, una oposición dividida sólo ayudaría al gobernante. mahayuti.

Además del Congreso, los líderes del Partido Samajwadi (SP) también consideran que las elecciones de los organismos locales no deberían impugnarse en alianza con los primos Thackeray. Esta preocupación surge del temor de que cualquier asociación con Maharashtra Navnirman Sena (MNS) de Raj Thackeray pueda afectar a sus partidos a nivel nacional. La agresión del MNS hacia los que no hablan marathi ha generado críticas en varios estados.

Los líderes Mahayuti pueden asumir que la gente los apoyará debido a las promesas de desarrollo, los acuerdos de coalición y la política de poder. La oposición puede creer que jugar la carta emocional marathi y resaltar el desgobierno ganará corazones.

Pero los votantes sobre el terreno pueden sentir fácilmente cuando los partidos están luchando por el poder y no por la gente. En tal caso, los votantes pueden castigar a los partidos políticos en las urnas, complicando los cálculos y dificultando la vida a ambos bandos.

Es por eso que estas elecciones de organismos locales son más que un simple concurso de popularidad. Ponen a prueba la inteligencia con la que los partidos gestionan su alianza, analizan el terreno y planifican el futuro. Y, dado que estas encuestas a menudo se tratan como mini elecciones a la Asamblea, los resultados sentarán las bases para la política de Maharashtra durante los próximos años y marcarán el tono para las elecciones parlamentarias y de la Asamblea de 2029 en el estado.

Sanjeev Shivadekar es editor político, al mediodía. Él tuitea @SanjeevShivadek

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





