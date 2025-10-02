Periodistas Liput La cantera de minería ilegal incluso está amenazada con duelo, este es la policía, dijo

East LuwuVIVA – Se producen casos de intimidación de periodistas. Tres periodistas de medios locales en East Luwu, Sur Sulawesi, recibieron una amenaza para la invitación del duelo al cubrir las actividades de excavación minera en la cuenca de Mangkatana (DAS).

Para este incidente, los periodistas informaron a la Policía Regional de East Luwu el jueves (2/10/2025). En respuesta a eso, la Policía Regional de East Luwu confirmó que se había recibido el informe de la víctima y la investigación se estaba llevando a cabo.

«La víctima ha hecho un informe oficial en la estación de policía. En la actualidad, los miembros de la escena para la investigación», dijo el jefe de la sección de relaciones públicas de la policía de East Luwu, Bripka Andi Muh Taufik.

En la circulación de la grabación de video, varios hombres sospechosos de ser el gerente de minería fueron vistos visitando reporteros en un tono alto. Hicieron palabras duras, amenazadas, incluso desafiantes. Este evento luego cosechó las críticas de la comunidad de prensa que consideró la acción como una forma de acoso de la libertad de prensa.

Actividades mineras en el área de cuenca de Mangkatana (DAS), East Luwu

Una de las víctimas, Mulyadi Umar, reveló que él y sus compañeros periodistas habían denunciado oficialmente el incidente a la policía.

«Hoy hicimos un informe oficial a la estación de policía. Temia, intimidación y obstrucción de los deberes de los periodistas, esperamos que los perpetradores pronto sean arrestados y procesados ​​de acuerdo con la ley aplicable», dijo Mulyadi.

No solo en el campo, el incidente también desencadenó una ola de reacciones en las redes sociales. Un usuario de Facebook llamado Ria Astuty acusó la participación del aparato en minas ilegales el. Aludió a la cuestión del equipo pesado en el sitio de la mina que supuestamente pertenecía a un jefe de policía.

«La condición de la mina C Mining C propiedad de Slamet, cómo las filas de la policía del sector quieren tomar medidas, como un equipo pesado, la persona que es un jabat del jefe de policía supuestamente juega fuertemente en minas ilegales», escribió.

Hasta ahora, la estación de policía de East Luwu no ha proporcionado más información relacionada con la supuesta participación del aparato en actividades mineras ilegales que están en el centro de atención pública. (Haswadi/Tvone/East Luwu-Sulsel)