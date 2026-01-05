





Otro hombre de negocios hindú, que también era editor en funciones de un periódico, recibió un disparo mortal en la cabeza en Bangladeshinformó el PTI.

Según informaron los medios locales, el hombre fue asesinado a tiros por hombres no identificados el lunes en el distrito Jessore de Bangladesh.

Según PTI, el fallecido ha sido identificado como Rana Pratap, de 38 años. Bairagiun residente de arua pueblo en Keshabpur upazila de Jessore en la División Khulna.

Bairagique era dueño de una fábrica de hielo en Kopaliya Bazar en MonirampurTambién fue el editor interino de un periódico llamado `Dainik BD Khabar` publicado desde Narailsegún PTI.

Superintendente de policía adicional Abul Basemientras hablaba con los medios sobre el incidente, dijo que el incidente en Bangladesh ocurrió alrededor de las 5:45 pm a las 5:45 pm Beatt también Pua Bazar el lunes.

Citando a los lugareños y a la policía, Prothom también dijo que tres malhechores en una motocicleta lo llamaron desde la fábrica de hielo y lo llevaron al callejón frente a Beatt también Pua Clínica y Centro de Diagnóstico en el lado oeste de Beatt también Pua Bazar.

Luego, los delincuentes le dispararon en la cabeza a quemarropa y huyeron. Los medios informan más enfatizado que el fallecido falleció en el acto, informó PTI.

Monirampur El oficial a cargo de la comisaría de policía, hablando con los medios de Bangladesh, dijo: «Bairagi recibió tres disparos en la cabeza y le cortaron la garganta», informó PTI.

Khan también dijo que se desconoce el motivo de su asesinato. Sin embargo, se ha iniciado una investigación para descubrir quién o qué cometió el asesinato.

La policía dijo que hay cuatro casos registrados contra los fallecidos en dos comisarías. Sin embargo, se desconocen los detalles de estos casos. El tiroteo marca el último de una serie de incidentes violentos contra la comunidad hindu miembros.

Serie de incidentes contra minorías en Bangladesh

Anteriormente, el 3 de enero, Khokón Chandra Das (50) murió después de ser brutalmente atacado, hackeado y prendido fuego. Mientras que el 24 de diciembre, otro hindú, Amrit Mondal, fue linchado por presunta extorsión en la ciudad de Rajbari. pangsha upazila.

El acalorado escenario atrajo la atención internacional el 18 de diciembre, cuando Dipu Chandra Das (25) fue linchado por una turba y su cuerpo fue quemado por presunta blasfemia en la ciudad de Mymensingh.

En otro incidente, hombres no identificados prendieron fuego a trabajadores expatriados de Qatar. Shuj un accidente y anil shil’s casa en el raojan zona en las afueras de Chattograma el 23 de diciembre, pero los vecinos lograron salir ilesos del edificio, informó PTI.

(Con aportes de PTI)





Fuente