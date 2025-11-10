Perfil y trayectoria profesional de Suharto, quien fue nombrado héroe nacional

Jacarta – Coincidiendo con el festival Hari héroe nacional que cae hoy 10 de noviembre, el segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto Recibió el título de héroe nacional de manos del presidente Prabowo Subianto. Este título de héroe nacional se otorga de conformidad con el Decreto Presidencial (Keppres) número 116/TK de 2025 relativo a la concesión del título de héroe nacional.

No solo, otros nueve nombres también recibieron hoy el título de héroe nacional de manos del presidente Prabowo Subianto. Entre ellos se encuentran Abdurrahman Wahid de Java Oriental, Marsinah de Java Oriental, Mochtar Kusumaatmaja de Java Occidental… Rahma El Yunusiyyah de Sumatra Occidental. Sarwo Edhie Wibowo de Java Central, Sultan Muhammad Salahuddin de Nusa Tenggara Occidental, Syaikhona Muhammad Kholil de Java Oriental. Tuan Rondahaim Saragih de Sumatra del Norte y Zainal Abidin Syah de Maluku del Norte.

El proceso de convertir a Suharto en un héroe nacional generó muchos pros y contras entre el público. Uno de los casos más destacados se relaciona con casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante su reinado.

Perfil de Suharto

Suharto nació el 8 de junio de 1921 en la aldea de Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, de un padre granjero llamado Kertosudiro y su madre, que era asistente del jefe de la aldea en el riego de los campos de arroz de la aldea llamados Sukirah. Cuando solo tenía 40 días, Soeharto fue puesto al cuidado de Kromodiryo alias Mbah Kromo.

Cuando tenía 8 años, Soeharto estudió la escuela primaria en diez, Godean. Sin embargo, se mudó a SD Pedes después de que su madre y su padrastro se mudaran a Kemusuk Kidul. Soeharto también estudió en una escuela primaria (SR) durante cuatro años. Después de graduarse de SR, sus padres enviaron a Soeharto a una escuela secundaria inferior en Wonogiri.

En 1935, Soeharto regresó a su pueblo natal, Kemusuk, para continuar sus estudios en la escuela secundaria Muhammadiyah Junior High School (SMP) en Yogyakarta. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1938, Suharto realmente quería continuar en la escuela superior, pero la economía se lo impedía.

Debido a la economía, Soeharto consiguió un trabajo como empleado en un banco local (Volks Bank en Wuryantoro).