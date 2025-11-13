Perfil y trayectoria de Timur Kapadze, futuro entrenador de la selección nacional al que el PSSI debe tener cuidado

Yakarta, VIVA – No Timur Kapadze Actualmente está siendo ampliamente discutido por el público del fútbol indonesio. entrenador original Uzbekistán El técnico de 44 años acaba de dimitir de su cargo de segundo entrenador de la selección de Uzbekistán. Esta medida ha dado lugar a especulaciones de que es un fuerte candidato para ser el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia para reemplazar el puesto que actualmente todavía está vacante.

Esta noticia se hizo más fuerte después de que la Federación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) dijera que Kapadze quería continuar su carrera hacia una nueva etapa. Esta frase fue vista como una señal de que estaba dispuesto a desafiar las experiencias en el extranjero, incluida la posibilidad de hacer carrera en Indonesia.

Si bien se considera potencial y tiene una visión de desarrollo de largo plazo, hay una serie de cosas que deben considerarse PSSI antes de nombrar a Kapadze como entrenador en jefe de Garuda.

Experiencia mínima en nivel senior

Kapadze es ampliamente conocido como un entrenador con buena reputación a nivel juvenil, pero su experiencia en la gestión de equipos senior es todavía muy limitada. Según datos de la página Transfermarkt, solo ha sido entrenador principal de la selección absoluta de Uzbekistán en el periodo del 22 de enero al 5 de octubre de 2025, con un récord de ocho partidos.

Anteriormente, Kapadze también se desempeñó como entrenador interino de febrero a junio de 2018, con cuatro partidos de prueba.

Con una experiencia relativamente corta al más alto nivel, es natural preguntarse si Kapadze está preparado para afrontar la inmensa presión de ser entrenador de la selección nacional de Indonesia. Además, el equipo cuenta actualmente con muchos jugadores experimentados y naturalizados que juegan en las principales competiciones del mundo.

Gestionar un vestuario con personalidades variadas y afrontar las altas expectativas del público no es ciertamente una tarea fácil para un entrenador que acaba de alcanzar el nivel internacional.

Miembros en el Desarrollo de Jugadores Jóvenes

De hecho, Kapadze registró su carrera más brillante mientras dirigía el equipo juvenil. Se confía en él para dirigir la Selección Nacional Sub-23 de Uzbekistán desde principios de 2022 hasta mediados de 2024, con un total de 29 partidos. Bajo su dirección, Uzbekistán logró llegar a la final de la Copa Asiática Sub-23 de 2024 y consiguió boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024, un logro histórico para el fútbol de Uzbekistán.

Este éxito demuestra que Kapadze tiene la capacidad de desarrollar jugadores jóvenes y crear un sistema de entrenamiento a largo plazo. Sin embargo, el éxito a nivel juvenil puede no ser directamente aplicable al equipo senior. En la plantilla actual de Garuda hay muchos jugadores maduros que exigen un enfoque de gestión diferente, especialmente en términos de psicología y estrategia táctica.