Perfil viral rosa y verde en las redes sociales, resulta que este es el significado detrás de esto

Yakarta, Viva – Las redes sociales en Indonesia recientemente llenas de cargas de rosa (rosa) y verdes. Este fenómeno aparece como la multitud de manifestaciones con la llamada «17+8 Las afirmaciones de la gente«El generalizado.

Diferente de antes que es idéntico a los colores afilados como el rojo o el azul, esta vez los ciudadanos eligen usar tonos suaves. No solo las cuentas personales, muchas comunidades también cambian sus fotos de perfil y cargan contenido en dominio rosa y verde.

Ambos colores incluso han recibido un apodo especial en las redes sociales, a saber, «Brave Pink» y «Hero Green». Entonces, ¿cuál es exactamente el significado detrás del color que ahora es viral?



17 más reclamos de 8 personas

Brave Pink: Símbolo de coraje y optimismo

En varias cargas de la llamada «17+8 demandas de personas», el color rosa surgió como el elemento dominante. Según una explicación de la Universidad de Pgri Kanjuruhan Malang, el rosa a menudo se asocia con optimismo, alegría y ternura en la comunicación.

Psicológicamente, se cree que el color rosa puede crear interacciones más positivas entre los individuos, así como presentar la empatía, la hospitalidad, el equilibrio emocional.

«En un mundo de presión, el rosa puede ser un recordatorio de la importancia de la ternura, el afecto y la calma», escribió la página.

La razón de la selección de rosa también se llamó inspirada en la acción de una madre de hijab rosa que avanzó a la primera fila de la manifestación en Senayan el jueves 28 de agosto de 2025. Con coraje, trajo una bandera, acercándose a las autoridades, incluso dando un fuerte discurso frente a la barricada de la policía.

El momento estaba en el centro de atención y recibió muchos elogios, porque se consideró que la cifra representaba la determinación de las personas en la expresión de aspiraciones. A partir de aquí, el término «rosa valiente» se está fortaleciendo como símbolo de lucha.

Hero Green: Símbolo de equilibrio y solidaridad

Además del rosa, el color verde también domina esta campaña. En algunas imágenes, Green se usa para escribir la palabra «Transparencia. Reforma. Empatía».

Según el Departamento del Departamento de Diseño de Comunicación Visual en la Universidad de Binus, Green representa el equilibrio y la armonía. En términos de psicología del color, Green puede equilibrar la mente y el corazón, así como presentar una impresión genial, pacífica y positiva.

«Este color da frialdad, autosuficiencia para mantener la paz y presentar emociones estables», explicó.

Sin embargo, la elección verde en el contexto de esta campaña es inseparable del trágico evento que se le ocurre Affan kurniawanUn taxista de motocicleta en línea. Affan Kurniawan murió después de ser atropellado y atropellado por Rantis Brimob Car en el área de Pejompongan, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

El color verde se considera una forma de respeto porque es sinónimo de una chaqueta de conductor ojol Llevaba. Esta tragedia también se convirtió en uno de los puntos importantes en las demandas de 17+8 personas, lo que instó al gobierno a investigar inmediatamente el caso a más tardar el 5 de septiembre de 2025. A partir de esto, nació el término «héroe verde», simbolizando la solidaridad y la empatía por las víctimas.

Símbolos visuales que se convierten en recuerdos colectivos

Hasta ahora, no ha habido una explicación oficial sobre quién inició primero el uso de rosa y verde en esta campaña. Sin embargo, este fenómeno muestra cómo las imágenes colectivas en las redes sociales pueden unir el mensaje de la lucha del pueblo.

El rosa que es sinónimo de suavidad, y el verde simboliza el equilibrio, ahora se convierte en un ícono de resistencia, coraje y solidaridad.

Cuando se hizo este artículo, las cargas con dos colores continúan extendiéndose, tanto en las redes sociales personales como en las cuentas comunitarias. No pocos ciudadanos que editen sus fotos de perfil se convierten en verde rosado dominante como una forma de apoyo.