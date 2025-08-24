Perfil del teniente general Suharyanto, jefe de BNPB que fue viral debido a la invitación a los hijos matrimoniales con cartas oficiales

Yakarta, Viva – El público está siendo sorprendido por la circulación de la carta oficial de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) que aparentemente no era para asuntos oficiales, sino por la invitación de la reunión del comité de matrimonio de la hija de BNPB, Teniente general Suharyanto.

Este problema inmediatamente cosechó el centro de atención porque el uso de los atributos oficiales del país en los asuntos personales se consideró inapropiado.

La carta, que incluía el encabezado oficial de BNPB, contenía una invitación a la reunión del comité de bodas en el Sutopo Purwo Nugroho Hall, Graha BNPB, East Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025. En la carta, los participantes debían asistir 30 minutos antes y no podían ser representados.

Perfil Suharyanto

Con la circulación de la carta, automáticamente, el nombre del Presidente del BNPB, Letjen TNI Suharyanto estaba en el centro de atención en las redes sociales.

Resumido de varias fuentes, Suharyanto se graduó de la Academia Militar de 1989 (AKMIL) de la rama de infantería. Desde el comienzo de su carrera, ha sido colocado en varios campos de asignación.

A lo largo de su servicio, Suharyanto había ocupado una serie de puestos importantes, incluidos:

Pangdam Brawijaya (V/BRW), con sede en Java Oriental.

Jefe de Gabinete de Kodam Jaya (Kasdam Jaya), un área estratégica que alberga la capital.

Danrem 061/Surya Kencana en Bogor.

Cabeza de BNPB

El 17 de noviembre de 2021, el presidente Joko Widodo instaló oficialmente a Suharyanto como jefe de BNPB, reemplazando a Doni Monardo. Esta cita no es exenta de razón. El gobierno considera que Suharyanto tiene la capacidad de tratar con desastres en Indonesia que a menudo ocurren, desde terremotos, inundaciones hasta incendios forestales.

Desde que sirvió, Suharyanto se enfrentó de inmediato a varios grandes desafíos. Por ejemplo, la erupción del Monte Semeru a fines de 2021 que mató a docenas de personas y dañó miles de casas. Bajo su liderazgo, BNPB se movió rápidamente enviando asistencia logística, construyendo residencias temporales, para garantizar que la recuperación fuera sin problemas.

Además de Akmil, Suharyanto también continuó la educación militar y no militar para apoyar sus deberes. Completó sus estudios de gestión S2 y asistió a varios oficiales de alto riesgo, tanto a nivel nacional como en el extranjero.

La combinación de educación académica y experiencia en combate lo hizo tener una perspectiva integral en el liderazgo, tanto en el ambiente militar como en el entorno civil.

Aclaración de BNPB

Rustian, el principal secretario y presidente del comité de bodas de BNPB, finalmente habló. Afirmó que la carta no era una invitación pública, sino para el comité interno que consta de elementos BNPB, tni-Polri de la generación Letjen Suharyanto, así como el organizador de bodas designado (WO).

«La invitación está dirigida al comité determinado por él. Hay un interno, también hay algunos de los lotes, incluida la policía. Entonces, con la formación de este comité es necesario celebrar una reunión para ayudar a la WO que ha designado», RústicoDomingo 24 de agosto de 2025.

Razones para usar Membrete Oficial

Preguntas públicas perseguidas en una cosa: ¿Por qué debería usar el membrete oficial de BNPB?

Rustian explicó que se debió simplemente a limitaciones de tiempo. En ese momento, el jefe de BNPB todavía estaba ocupado lidiando con inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales (Karhutla). Mientras que el comité de bodas también está disperso en varias regiones, de modo que la preparación de cartas con apoyo oficial se considera más práctica.

«Su tiempo limitado también se debe a inundaciones de deslizamientos de tierra y incendios forestales y terrestres. También estamos ocupados en sus respectivas regiones. En ese momento, lo que se puede llevar a cabo y recolectarse utilizando el apoyo BNPB», dijo.

Afirmar no se usan fondos estatales

Rustian enfatizó que no había ningún fondo BNPB que se usara para este beneficio personal. Todas las necesidades del comité se financian de forma independiente. También transmitió una disculpa si el uso de membrete causaba percepciones negativas en la comunidad.

«Si hay un problema, nosotros, como comité, expresamos nuestra gratitud por la corrección para que no lo repitamos», dijo.