Perfil del mayor general Zainul Arifin, un experto en educación y defensa que ahora lidera el Tambun Bungai Kodam

Yakarta, Viva – El comandante del TNI General Agus Subiyanto nombró oficialmente a seis oficiales de alto rango para dirigir el nuevo Comando Regional Militar (Kodam) en Indonesia. Uno de ellos es el mayor general. Zainul Arifinque se cree que puede modelar Kodam XXII/Tambun Bungai. Este nuevo Kodam tiene un área territorial que cubre la provincia central de Kalimantan (Central Kalimantan) y el sur de Kalimantan (Sur Kalimantan).

Determinación del mayor general Zainul Arifin como Pangdam XXII/Tambun Bungai se describe en el decreto del número de comandante TNI KEP/1033/VIII/2025. Kodam XXII/Tambun Bungai junto con otros cinco kodams fueron inaugurados por el presidente Prabowo Subianto en la ceremonia de validación de la organización TNI que tuvo lugar en Batujar, Bandung, Java Occidental, domingo 10 de agosto de 2025.

La formación de estos nuevos kodams se convirtió en parte de un paso importante de la reorganización de TNI. El objetivo es claro, que es fortalecer el sistema de defensa territorial y aumentar la velocidad de la respuesta militar en varias regiones estratégicas. Con la existencia de Kodam xxii/Tambun Bungai, se espera que la coordinación de defensa en las regiones centrales de Kalimantan y Kalimantan del Sur pueda funcionar de manera más efectiva, dada su importante posición geográfica en la región de Kalimantan.

Antes de ocupar la posición de Pangdam XXII/Tambun Bungai, Zainul Arifin era conocido como un campo alto con un fuerte fondo en el campo de la educación y la defensa. Una vez ocupó varias posiciones importantes que se centraron en el desarrollo de recursos humanos (recursos humanos) y la innovación en el sector militar.

Rastro en el mundo de la educación de defensa

Informes de varias fuentes, martes 12 de agosto de 2025, su última posición antes de liderar el Kodam fue el Vicecanciller de Cooperación, Institucional, Innovación y Tecnología de la Universidad de Defensa (Ruido) Ri. En esta posición, Zainul desempeñó un papel en el fomento de la cooperación estratégica, el desarrollo institucional, así como la aplicación de la innovación y la tecnología en el entorno de la educación de defensa.

Su experiencia en Unhan muestra su consistencia y experiencia en la construcción de la base de los recursos humanos de defensa adaptativa hacia los tiempos. El enfoque en el fortalecimiento de la educación militar también refleja una comprensión profunda de la importancia de la preparación intelectual, además de las capacidades de combate.

Alguna vez fue un ministerio de defensa del distrito

Antes de servir en UNHAN, Zainul Arifin también fue confiable como jefe de la Agencia de Educación y Capacitación (Kabadiklat) en el Ministerio de Defensa. Esta posición lo coloca como una figura central en la formulación e implementación de programas de capacitación para personal. Ministerio de Defensa.

A partir de este papel, mostró una capacidad de liderazgo que pudo combinar la gestión organizacional a gran escala con una comprensión estratégica de las necesidades de la capacitación militar nacional.

Transición a posiciones operativas

La transferencia de Zainul del mundo de la educación y la capacitación hacia posiciones operativas como comandante militar mostró la alta confianza del liderazgo de TNI de sus habilidades. Liderar el Kodam no es solo una cuestión de comandos militares, sino que también administra la coordinación de la agencia cruzada, incluidos los gobiernos locales y la policía.

Con una fuerte experiencia gerencial y una estrategia de defensa, se espera que pueda traer el Kodam XXII/Tambun Bungai para que sea la primera línea para mantener la estabilidad y la seguridad en Kalimantan.

Kodam XXII/Tambun Bungai se formó como parte de la reorganización de TNI para fortalecer la estructura de defensa a nivel provincial. La existencia de este Kodam es muy estratégica, considerando que Kalimantan es un área con una variedad de amenazas potenciales, tanto desde los aspectos geográficos, los recursos naturales y las posiciones estratégicas en la ruta del comercio internacional.

Bajo el mando de Zainul Arifin, se espera que Kodam pueda responder rápidamente a cada desarrollo de la situación de seguridad, así como fortalecer la sinergia con todos los elementos de defensa y seguridad en las regiones.

Aunque detalles como la fecha de nacimiento, el año de graduación de la Academia Militar (AKMIL) y la historia de las tareas iniciales no se había publicado ampliamente, el historial de Zainul en puestos estratégicos demostró que era un oficial de alto rango en una experiencia. Su experiencia en el campo de la educación y la defensa lo convirtió en la figura correcta para liderar esta unidad territorial recién formada.