Perfil del inspector general Krishna Murti, ex jefe de Ferdy Sambo

Yakarta, Viva – Cuestiones de asociación amorío Inspector General Pol Krishna Murti con una persona Mujer policía El rango de las iniciales AP o Anggie es ahora una preocupación pública.

El problema que circula en las redes sociales, la relación entre los dos se ha establecido desde 2018 ha hecho el nombre de los dos estrellas generales nuevamente ampliamente discutidos.

Aunque la verdad de las noticias no ha sido confirmada, el impacto es bastante grande. Krishna Murti ahora se mueve oficialmente de su posición como Jefe de la División de Relaciones de la Policía Nacional (Hubinter de Kadiv) para convertirse en el Jefe de Experto Experto de la Gestión de la Policía Nacional (Sahlijadmen).

Perfil de Krishna Murti

El inspector general Krishna Murti nació en Ambon, Maluku, el 15 de enero de 1970. Fue ex alumno de la Academia de Policía de 1991 (AKPOL), una generación con el jefe de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo. El historial de la Policía Nacional es bastante largo y diverso.

Desde el comienzo de su carrera, Krishna se había desempeñado como jefe de policía de Randudongkal, cuidador de Akpol Taruna, a Surabaya Serse Kanit.

Su nombre comenzó a ser conocido por el público cuando se confiaba en que era el jefe de la Dirección de Policía de Metro Jaya de Investigación Criminal en 2015. En ese momento, el que todavía estaba en el rango de Kombes estaba directamente involucrado en la investigación del caso de Coffee de Sianide que mató a Wayan Mirna Salihin por Jessica Kumala Wongso.

En esa posición, Krishna Murti fue una vez jefe Bote ferdyquien en ese momento sirvió como diputado.

Pero el momento más inherente en la memoria pública fue la acción al caer directamente contra los terroristas en el incidente de bombardeo de Thamrin, enero de 2016. Con gafas de sol y chalecos balas, Krishna estaba a la vanguardia dando tropas, incluida Ferdy Sambo.

En su carrera, también se confiaba en Krishna para ser el subdirector de Lampung, Karomisinter Divhubinter, hasta que finalmente ocupaba la posición de Kadiv Hubinter Polri en 2022 antes de ser transferido en agosto de 2025.

Tema de infidelidad con mujeres policiales

Más tarde, el nombre de Krishna Murti fue arrastrado por el tema de una aventura con Kompol Anggie. La información que circulaba dijo que la relación entre los dos había estado sucediendo durante mucho tiempo. De hecho, las noticias surgieron de que este caso fue probado por el Código de Ética y Profesión, a pesar de que no consiguió el centro de atención de los medios.

La Comisión Nacional de Policía (Kompolnas) enfatizó que pediría una aclaración oficial de la Policía Nacional sobre este tema. El comisionado Kompolnas Yusuf Warsyim dijo que la acusación entró en el ámbito de las violaciones éticas, tanto la personalidad como la institucional, por lo que debía ser seguida de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Aun así, hasta ahora no ha habido una declaración oficial de la Policía Nacional sobre los detalles del caso o las sanciones impuestas.

Vida personal y familiar

En medio del tema que arrastró su nombre, el público también tenía curiosidad por la vida personal de Krishna Murti. Se sabe que todavía está legalmente casada con Nany Ariany Utama, una madre de Bhayangkari que acompaña activamente a su esposo en varias actividades. De este matrimonio, ambos fueron bendecidos con dos hijos.

Nany incluso acompañó a Krishna mientras servía en la sede de la ONU, Nueva York, en el período 2011-2013. Su vida relativamente cerrada hace que el público sea más curioso, especialmente porque sus cuentas de redes sociales no se abren al público.

Además de ser conocido como oficial de policía, Krishna también nació de una familia con antecedentes militares. Su padre era el general de brigada Tni (Ret.) H. Bom Soerjanto, mientras que su hermano menor, el teniente general Mohammad Fadjar, ahora sirve como Kostrad.

Krishna también es conocido como académico. Completó con éxito su ciencia de comunicación S3 en la Universidad de Padjadjaran en 2024.